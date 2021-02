Des trucs insolites pour faire une pause mentale

Getty Images

On a beau essayer d’appliquer toutes nos techniques de relaxation préférées, le poids de la pandémie finit toujours par nous rattraper. Pour se changer les idées, la psychologue et musicothérapeute Bethany Cook adopte une approche singulière : la détente par l’éveil des sens. Voici sept expériences rafraîchissantes et farfelues à tester à la maison.

+++

1. Achetez-vous une belle grosse orange juteuse et traînez-la sous la douche. Épluchez-la, sentez-la, mangez-la. Pressez gentiment la peau sur votre visage et humez les beaux parfums.

+++

2. Écoutez un magnifique morceau de musique classique dans vos écouteurs afin qu’il n’y ait rien entre vous et la musique.

«Je suggère le classique car nous n’avons souvent pas d’associations ou de souvenirs forts avec ces morceaux de musique, affirme la thérapeute. Permettez-vous de vous asseoir ou de vous allonger dans un endroit confortable, fermez les yeux et laissez la musique vous guider dans un voyage mental. Évidemment, si écouter de la musique classique vous décourage, choisissez ce que vous aimez. Réservez-vous juste du temps pour écouter.»

+++

3. Excitez vos papilles gustatives avec une friandise simplement délicieuse. Prenez un petit bol allant au micro-ondes et ajoutez quelques cuillerées de beurre d’arachide / beurre d’amande / beurre de cajou, ajoutez 2-3 carrés de chocolat noir dans le bol et saupoudrez légèrement de sel de mer sur le dessus. Placez le bol au micro-ondes pendant 15 à 20 secondes juste assez longtemps pour faire fondre le chocolat. Faites lentement glisser votre cuillère dans le beurre de cacahuète en saisissant du chocolat en chemin.

Westend61/Getty Images

4. Titillez votre langue. Pour cette expérience, vous aurez besoin d’un partenaire. Faites un «test de goût» avec des micro portions de divers breuvages. Jus de citron, jus de cornichon, jus de pruneau, Dr. Pepper, Sprite, café froid, vodka, etc.

Sur des morceaux de papier préalablement découpés, écrivez des numéros séparés correspondant au nombre de verres devant vous. Repliez-les et mettez-les dans un contenant qui servira au tirage. Ensuite, faites la même chose, mais cette fois ne les pliez pas : placez-les au hasard devant chaque verre. Lorsque c’est votre tour, enfilez un bandeau pour cacher les yeux et tirez un numéro du bol. L’autre personne vous donne le verre correspondant et vous devez deviner de quelle boisson il s’agit. La personne qui identifie correctement le plus de breuvages gagne.

+++

5. Coulez-vous un bon bain chaud et attrapez un seau de glaçons. Trouvez vos zones sensibles et placez-y un glaçon jusqu’à ce qu’il fonde. Non seulement c’est un choc pour votre corps et votre cerveau, mais cela aidera également à soulager les muscles endoloris. Faites jouer de la musique apaisante et brûlez des bougies si nécessaire.

+++

6. Des ensembles! - Commandez un kit de soins personnels pour vous ou quelqu’un que vous aimez. Plongez-vous dans une autre culture en commandant un assortiment d’aliments d’autres pays ou si vous avez la dent sucrée, commandez des seaux de bonbons mélangés! Ou créez vos propres ensembles! Suffit de transformer un moment ordinaire en une expérience «extra».

+++

7. Renouez avec un passe-temps ou une activité qui a marqué votre enfance ou commencez-en un nouveau. Youtube a facilité l’apprentissage de plusieurs techniques avec ses tutoriels.