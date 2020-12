Tant qu’à être pris chez nous pour les Fêtes, on va prendre le temps de décanter cette drôle d’année, de se chouchouter, et de se sustenter comme il se doit. On commence par gâter nos papilles; découvrez nos meilleures trouvailles gourmandes.

POUR LE BRUNCH OU LE DESSERT

ÔFauria par Christian Faure

Il n’est peut-être plus à la tête de Maison Christian Faure, mais il n’a pas délaissé les fourneaux pour autant. Le maitre pâtissier nous propose dorénavant sa pâtisserie virtuelle. On pourra commander ses fameux macarons, gâteaux de toutes sortes et même ses pâtisseries salées. Celui qui a reçu le titre de meilleur ouvrier de France cuisine lui-même - et en solo pour l’instant - ses petits classiques, du Paris-Brest à la tarte matin, mais également du boeuf Wellington ou de la quiche Lorraine. On a craqué pour son flanc à la pistache, aérien, pas trop sucré et habillé d’une délicieuse croûte. On la recommande assurément!

L’Amour du pain

Israël Tetreault/L’Amour du pain

Rentrez dans l’une des succursales de l’Amour du pain et on vous garantit que vous voudrez repartir avec tout, et particulièrement avec la collection des Fêtes 2020. Encore une fois, la boulangerie québécoise ne nous a pas déçus. Au menu : des bûches décadentes, comme la toute nouvelle lime, pistaches et cerises, à l’incomparable Épi dijonnais (une baguette badigeonnée de moutarde de Dijon et garnie de bacon et fromage), en passant par des classiques alsaciens tel que le Kougelhopf au chocolat, sans oublier les brioches sucrées salées, dont celles à la figue généreusement parées de fruits. Tout est à tomber par terre.

Arhoma

Une autre boulangerie se démarque pour les Fêtes. La montréalaise Arhoma nous propose en ligne et en boutique une kyrielle de fins produits de chez nous en plus de ses propres créations sucrées et salées. On craque pour la bûche à la camériste et au caramel à la fleur de sel et chocolat, mais aussi pour sa baguette raisin-fenouil, ou celle aux noix de Grenoble et pistaches. Pas envie de choisir? On se tourne vers la boîte de Noël qui contient une quiche poireaux, tomates séchées et fromage de chèvre, un gâteau aux fruits et rhum, une boîte de biscuits mélangés, des chocolatines, des croissants, pain aux fruits et aux noix et une tartinade choco-noisettes maison. Bref, tout le nécessaire pour servir le brunch de Noël le plus fou (et ne pas trop s’ennuyer des restos).

Bûche de Madame Labriski

Courtoisie Madame Labriski Madame Labriski

La spécialiste de la purée de dattes comme alternative au sucre raffiné récidive avec un dessert des Fêtes, un poil plus santé que la bûche traditionnelle : la bûche Bomba Rosa à la vanille garnie d’un coulis de framboise, d’une ganache au chocolat noir et d’un croustillant de noix de coco grillée. Le résultat est bluffant. C’est chocolaté, mais pas trop riche. Simplement délicieux.

24,99$ - Disponible chez IGA

Snö - Pain d’épice glacé sans produits laitiers

Courtoisie Snö

Le maître glacier SNÖ, spécialisé dans les produits sans lactose, nous propose une délicieuse gâterie mêlant bonhomme pain d’épice et glace faite à base d’aquafaba, l’eau de cuisson de pois chiches. Un petit délice 100% végane et local.

POUR GRIGNOTER

Prana - Bouchées croquantes biologiques Chic Choc

Prana Prana

Une envie de sucrerie vous prend, mais vous vous retenez pour ne pas replonger dans la tarte au sucre de votre maman? Mettez la main sur ces nouvelles bouchées croquantes du spécialiste québécois du mélange de noix bio et véganes, Prana. Trois saveurs : chocolat et caramel (la meilleure), vanille ou double chocolat. C’est savoureux, ça comble notre rage de sucre, mais également la faim grâce à son mélange d’amandes, de noisettes et de supergrains. En plus, elles ne contiennent aucun agent de conservation, saveur artificielle ou additif. On ne se fera pas croire que c’est plus santé qu’une pomme, mais c’est mieux qu’un énième carré de sucre à la crème.

5,99$ pour 125 g - Disponible dans plusieurs épiceries et pharmacies

KandJu - Collection des Fêtes

KandJu/Facebook

Le distributeur de bonbons québécois KandJu a concocté une collection spéciale de jujubes aux couleurs traditionnelles de Noël : rouge, vert et blanc. Vous pouvez commander de jolis petits sacs décorés, sinon des seaux, voire même des chaudières de bonbons. Pas trop fan de ces coloris? Personnalisez votre seau ou commandez votre variété préférée de réglisse à coups de 1 ou 2 kilogrammes.

Les biscuits européens - Irrésistibles

Courtoisie Irrésistibles

C’est un classique, un incontournable. La marque Irrésistibles de Metro propose sa version de la boîte à biscuits européens faits de vrai chocolat belge. Comptez 12 variétés succulentes qui craquent sous la dent présentées dans un joli coffret métallique. C’est le père Noël qui sera content de voir ça sur la table lors de son passage.

11,99$ - Disponible chez Metro, Super C, et. Dans plusieurs pharmacies, dont Jean Coutu et Brunet

Chocolats Lecavalier Petrone

Ces magnifiques chocolats empreints de modernité voleront la vedette sur la table à desserts ou parmi les bouchées sucrées pendant les Fêtes. Mais ils ne sont pas que beaux, ils sont succulents, voire renversants d’originalité par moment. Laissez-vous surprendre. /



Voyez tous les points de vente

ET UN PEU DE SALÉ...

Plateaux de fromages de l’Île-aux-Grues

Pas question de se priver des créations de la fromagerie de l’Isle sur la table cette année. Elle nous propose trois nouveaux plateaux découvertes comprenant ses classiques, mais également ses nouveautés, avec quelques petits à-côtés et ornements. On peut les commander en ligne du 20 novembre au 10 janvier.

Prix variés - Tous les détails en ligne.

Le Choix du Président - Bouchées de nachos garnis

Le Choix du Président

Quand on mange un nacho, c’est normalement difficile d’avoir tous les ingrédients déposés dessus dans une seule et même bouchée. La marque Le Choix du Président a remédié au problème avec ses nouvelles bouchées de nachos boeuf, fromage et jalapeno. C’est plein de saveurs et ça met du piquant dans une soirée.

Le Choix du Président - Collection de hors-d’oeuvre indiens

Le Choix du Président