Se baigner en eau glacée, la nouvelle folie bien-être

mihtiander via Getty Images

Les gestes sont lents, la respiration profonde : sur les rives de Kleifarvatn, l’un des lacs les plus profonds d’Islande, on apprend à dompter le froid avant de s’immerger dans l’eau glacée au nom du bien-être.

Plus loin, sur la terre ferme recouverte de neige, une bande d’une quinzaine de collègues venus des environs de la capitale Reykjavik pour un colloque hors du commun se prépare.

Doudoune ou gros pull sur le dos et bonnet vissé sur la tête, ils s’échauffent au son de profondes inspirations accompagnées de mouvements semblables au haka néo-zélandais.

« Cela prépare le système immunitaire au froid, stimule l’esprit et permet l’activation de la graisse brune », génératrice de chaleur, explique Andri Einarsson.

Le froid comme remède

En 2007, l’athlète, surnommé « l’homme de glace », avait grimpé l’Everest en short jusqu’à 7400 mètres, et compte à son actif un semi-marathon pieds nus au-delà du Cercle arctique.

Il vante les bienfaits de sa thérapie par le froid — combinant techniques respiratoires spécifiques, exposition au froid et méditation — sur la fatigue, le stress et l’amélioration des défenses immunitaires.

ASSOCIATED PRESS

Les jambes encore engourdies par le froid, s’ensuivront quelques délicats instants où regagner la terre ferme relèvera du défi. « Il y a comme une sensation d’aiguilles qui vous transpercent et des démangeaisons », explique Marco Pizzolato, en sortant de ce bain hors normes.

« Tout abandonner »

« Nous avons besoin de recherches plus approfondies avant de pouvoir dire avec certitude que cela aide », juge Haukur Björnsson, médecin de l’équipe nationale islandaise de football, qui offre tout de même cette possibilité à la sélection islandaise.

« Cela fait partie des recommandations pour la récupération, mais le sommeil et la nutrition […] restent les seuls éléments pour lesquels nous avons de solides preuves scientifiques », conclut-il.

« Tout le monde peut aller dans un bain glacé, s’y asseoir […] et se montrer résistant. Mais s’y détendre c’est une toute histoire et c’est la seule chose que j’enseigne », explique Andri Einarsson.

Il y a un an et demi, Ingvar Christiansen traverse une période difficile : instance de divorce, surpoids, burn-out. La thérapie par le froid a « complètement changé (sa) vie et (sa) façon de penser », raconte cet avocat.