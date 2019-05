Métro: une analyse complète sur la décongestion de la ligne orange

«Les études complémentaires que réalisera l’ARTM permettront de trouver des solutions à court, à moyen et à long terme pour désengorger la ligne orange du métro de Montréal et soulager les usagers qui subissent les contrecoups de sa popularité», affirme Mme Rouleau.

Jeudi, elle a signé un communiqué conjoint avec la ministre responsable de la métropole, Chantal Rouleau , annonçant qu’un nouveau mandat est donné à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). L’organisme responsable de la planification du transport devra analyser les besoins actuels et futurs des usagers, notamment en fonction de l’arrivée prochaine de systèmes comme le REM et le SRB Pie-IX .

Le gouvernement analysera enfin les besoins et les options pour décongestionner le tronçon le plus achalandé du métro de Montréal, la branche est de la ligne orange. Une nouvelle étude commandée auprès de l’ ARTM s’ajoutera à celles déjà commandées au fil des derniers mois sur des projets spécifiques.

Or, cette analyse arrive après l’annonce de nombreuses études sur des projets spécifiques qui auront tous un impact sur la ligne orange ou sur la station Berri-UQÀM. L’ARTM analyse déjà le projet chéri de la mairesse, la création d’une «ligne rose» du métro qui relierait Montréal-Nord au centre-ville en évitant Berri-UQÀM. Des études sont aussi en cours sur le prolongement des lignes jaune et orange à Longueuil et Laval.

Au début du mois, le gouvernement est passé par-dessus l’ARTM et la Ville en donnant un nouveau mandat à la Caisse de dépôt et placement du Québec. La Caisse devra analyser le prolongement du REM sur la Rive-Sud et à Laval, et aussi potentiellement vers Rivière-des-Prairies et Montréal-Nord.

Au cabinet de la ministre Rouleau, on indique que la nouvelle étude s’ajoute à celles en cours. On nous dirige à l’ARTM pour savoir comment tout cela s’arrimera.

La responsable des communications de l’ARTM n’était pas immédiatement disponible jeudi matin.

Plus de détails à venir.

