Protéger les autres des virus, comme la COVID-19 , tout en affichant son patriotisme envers le Canadien de Montréal - en pause pour la saison 2019-2020 -, c’est possible grâce à la Ligue nationale de hockey (LNH) qui a lancé ses masques à l’effigie de chacune de ses 31 équipes sportives.

Composés de polyester et de Spandex pour assurer un certain confort, les masques signés LNH couvrent le nez et la bouche, comme le recommande Santé Canada. Ils sont également lavables à la machine.