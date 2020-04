COVID-19: Montréal recommande le port du masque

Plus de 1000 décès

La ville de Montréal a franchi le cap des 1000 décès attribués à la COVID-19 et compte maintenant plus de 12 000 diagnostics positifs.

C’est la directrice régionale de la santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, qui en a fait l’annonce, en précisant que 80 pour cent des cas ont été enregistrés dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées. Elle a cependant ajouté que le nombre de personnes qui sont hospitalisées aux soins intensifs demeure relativement stable.

Mme Drouin a aussi souligné que de nouveaux quartiers «chauds» avaient été identifiés par la direction de la santé publique de Montréal; Montréal-Nord, Saint-Michel et Rivière-des-Prairies. D’ailleurs, uniquement à Montréal-Nord, l’organisme a relevé 1153 cas positifs depuis le 8 avril, et précisé que 23 pour cent de ces cas se trouvaient parmi les travailleurs de la santé en CHSLD — contre une moyenne de 15 pour cent dans les autres quartiers de la métropole.

Mme Drouin a aussi énuméré une liste de conditions pour procéder graduellement au déconfinement de la région métropolitaine.

Il faudra notamment que la transmission de la COVID-19 soit sous contrôle, que le système de santé ait la capacité de traiter et d’isoler les gens atteints, qu’il puisse détecter les foyers d’éclosion et les contrôler, et que les «brigades de prévention» soient en mesure d’éviter des éclosions. De plus, il faut que la population continue de suivre les directives gouvernementales.