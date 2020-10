Le cabinet de la ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration Nadine Girault a pourtant confirmé au HuffPost Québec qu’elle n’avait pas l’intention de faire pression auprès d’Ottawa pour qu’on octroie la résidence permanente pour des raisons humanitaires à M. Konaté.

M. Konaté, 37 ans, a travaillé comme préposé à l’entretien dans trois CHSLD de Montréal pendant la première vague de COVID-19 et y a contracté la maladie. Il ne se qualifie pas au programme spécial d’accès à la résidence permanente pour les «anges gardiens» parce qu’il n’a pas fourni de «soins directs» aux patients. Il est détenu au Centre de surveillance de l’immigration de Laval depuis le 16 septembre, sans pouvoir recevoir de visite de ses proches.

Andrés Fontecilla accuse la ministre Girault de «se cacher derrière son impossibilité bureaucratique pour ne pas intervenir politiquement», alors que c’est Québec qui aurait exigé que le programme de régularisation de statut soit restreint pour exclure les gardiens de sécurité, les cuisiniers et les préposés à l’entretien comme Mamadou Konaté.

«Le processus de demande d’asile et de renvoi du pays est un domaine relevant exclusivement du gouvernement canadien. Le fait d’émettre un CSQ, en plus d’être contraire à l’[accord Canada-Québec sur l’immigration], n’aurait aucun effet sur la procédure de renvoi en cours», a écrit Mme Girault dans un courriel à M. Fontecilla, se disant «sensible à la situation de M. Konaté».

La ministre elle-même a servi sensiblement la même réponse mardi au député solidaire Andrés Fontecilla, après qu’il lui eut personnellement demandé d’intervenir dans le dossier et d’émettre un certificat de sélection du Québec (CSQ) pour M. Konaté.

Mario Beauregard/La Presse canadienne Andrés Fontecilla estime que Québec «se prive de main-d'oeuvre en santé pour des raisons idéologiques et électoralistes» alors que sévit présentement une deuxième vague de COVID-19.

Le député de Député de Rosemont—La Petite-Patrie est personnellement intervenu auprès du ministre Mendicino pour plaider la cause de M. Konaté et celle de «plusieurs travailleurs courageux qui ont répondu sans hésitation à l’appel à l’aide lancé par les différents paliers du gouvernement» au début de la pandémie.

Alexandre Boulerice est toutefois d’avis que le ministre libéral semble «ouvert» à un programme plus inclusif. «Ensuite, c’est à lui à faire pression sur Québec pour que ça puisse être élargi», dit-il.

Une pétition demandant l’arrêt des procédures de déportation de Mamadou Konaté a recueilli plus de 33 000 signatures. Une levée de fonds visant notamment à couvrir ses frais légaux a aussi récolté plus de 11 000$.

«Il a été dans des zones chaudes, il a attrapé la COVID-19, et il est revenu travailler parce qu’il voulait continuer à donner un coup de main et répondre à l’appel du gouvernement du Québec», rappelle Alexandre Boulerice. «Qu’il se retrouve aujourd’hui dans un centre de détention à Laval en attendant une déportation, on trouve ça abjecte.»

