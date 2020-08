fstop123 via Getty Images

Plusieurs travailleurs de la santé sans statut qui travaillent au Québec sont issus de la communauté haïtienne.

Certains «anges gardiens» qui n’ont pas de statut au Canada pourront régulariser leur situation.

Le ministre fédéral de l’Immigration a annoncé vendredi matin quels demandeurs de statut de réfugiés — la plupart au Québec — qui sont montés au front dès le début de la pandémie de COVID-19 se feront offrir une résidence permanente.

Le programme est disponible pour ceux qui avaient fait une demande de statut de réfugié au Canada avant le 13 mars dernier et qui ont occupé certains emplois comme préposé aux bénéficiares ou infirmière. Ils devront aussi avoir travaillé pendant au moins 120 heures à ces postes et prouver qu’ils ont une expérience d’au moins six mois dans ces professions.

L’annonce du ministre Marco Mendicino laisse cependant en plan plusieurs travailleurs qui, bien qu’ayant oeuvré dans les CHSLD, ne se qualifieront pas pour le progarmme.

Plusieurs de ces «anges gardiens» sont issus de la communauté haïtienne.