Le Bloc québécois devrait devenir un parti pancanadien

Tout d’abord, le Bloc québécois devrait s’appeler simplement «Le Bloc» et présenter des candidat(e)s dans toutes les circonscriptions canadiennes. Voici à quoi pourrait ressembler sa plateforme.

Confédération : terme pour définir l’organisation d’États. Les États membres de la confédération conservent leur souveraineté (voter des lois, prélever des impôts et signer des traités), mais se dotent d’un pouvoir central pour établir des politiques communes qui doivent être adoptées à l’unanimité.

Fédération : terme pour définir l’organisation d’un État. Selon la Constitution de l’État, la fédération se définit par le pouvoir d’élaborer des lois réparties entre un gouvernement central et des assemblées législatives régionales (provinces) ayant pleine compétence dans certains domaines (exemple: le Canada).

Afin de s’éclairer sur ce texte, il me semble important de définir les termes fédération et confédération qui ont, à tort, souvent été confondus.

Le Bloc devrait entamer une ronde constitutionnelle avec les autres provinces canadiennes. Lors de ces négociations, le Bloc pourrait aller de l’avant avec l’abolition de la monarchie et du Sénat. La fédération canadienne serait abolie afin d’établir l’Union canadienne.

L’impôt fédéral serait aboli et seules les provinces pourraient établir des lois et signer des traités. Le programme de péréquation serait également aboli. Les élections législatives canadiennes seraient abolies et les provinces pourraient aller de l’avant avec la signature d’une union économique (les provinces peuvent conserver le dollar canadien si elles le désirent).

Le Bloc pourrait proposer également l’abolition de l’armée canadienne et par le fait même le retrait de l’OTAN. L’argent économisé de l’abolition de l’armée pourrait servir à la lutte aux changements climatiques et à un réinvestissement massif dans les communautés autochtones.

Finalement, le Bloc pourrait inclure dans la nouvelle Constitution un critère au droit à la dignité des peuples autochtones. Les États membres devraient fournir des infrastructures décentes aux peuples autochtones (système d’aqueduc, écoles, établissements de santé, etc.)

En fin de compte, le gouvernement canadien devient comme le Conseil européen (les chefs des États membres de l’Union canadienne se rassembleraient sporadiquement dans le but de définir les grands axes économiques de l’Union).

Ce projet de nouvelle Constitution pourrait, à la fin du processus, être soumis par référendum à la population canadienne.