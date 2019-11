Parler d’écologie en 2019, c’est cool. Mais ce sont les gestes qui comptent vraiment. Cette année, à Noël, mettez sous le sapin ces chouettes cadeaux écolos, question de sauver la planète un présent à la fois.

Stojo/MEC

Ce mignon petit gobelet fait en silicone se replie sur lui-même lorsque vous avez terminé votre breuvage. Ainsi, il se glisse dans le sac ou même dans la poche ni vu ni connu. Pratique!

Lee Valley

Voilà qui risque de plaire à l’amateur de bricolage. L’ensemble comprend des pièces de cuir teint de tannage végétal prédécoupées et percées au poinçon, deux aiguilles, du fil ciré, un lacet en cuir qui s’enroule autour de l’étui pour le garder fermé, de même qu’un livret d’instructions détaillées.

https://les-mauvaisesherbes.com/ Ensemble de fabrication orange-sapin signé Les Trappeuses

Incorporer plus de «vivant» dans l’assiette que vous soyez un super-grano ou un carnivore convaincu, c’est la mission première que s’est lancée Laura Belfadla en créant l’Académie végétale, une école de cuisine santé.

Ayant dans ses rangs l’ex-équipe de Crudessence, elle offre des cours en classe et en ligne qui couvrent diverses thématiques. «Collations énergétiques», «boîtes à lunch», «déjeuners santé», comment faire son kombucha ou encore «la gestion du stress par l’alimentation». Les ateliers varient selon les saisons.

Savons Milca/Facebook

Québécois, faits à la main, hydratants, biodégradables et entièrement naturels, les savons Milca charmeront assurément votre douce maman.

Maison Simons

Savonnerie Diligences

Conçues par deux Québécois, les élégantes montres Solios fonctionnent à l’énergie solaire et artificielle. Un filtre solaire installé sous le cadran semi-opaque permet de l’alimenter. Seulement 1h30 d’exposition au soleil suffit pour la recharger totalement et lui procurer une autonomie de six mois. Autrement dit, vous pouvez rester enfermé chez vous dans le noir tout l’hiver, sans craindre que votre montre cesse de fonctionner.

Nul besoin de changer la batterie, évitant chaque fois d’en jeter une nouvelle, voire tout le bracelet comme certains font – par paresse - quand leur batterie meurt. Un cadeau écolo, oui, mais surtout chic! Plus d’infos ici.

Lush

Pas de bouteille en plastique en vue! Juste des produits parfaits pour entretenir nos mèches.

La mode écoresponsable est loin d’être plate chez le fabricant de manteaux québécois Audvik. La marque vient de lancer sa nouvelle collection FOSFO faite à partir de filets de pêche abandonnés dans les océans. Les manteaux respirent, sont légers et imperméables en plus de nous garder bien au chaud, jusqu’à -30°C grâce à un duvet certifié responsable de bonne qualité. On est complètement tombé en amour avec les différents coloris, rouge-orangé, bleu cyan, jaune ou noir. Faut avouer qu’en plus le prix est plus que compétitif!

350$, disponible en ligne et certaines boutiques de plein air comme Sports Experts

Kombucha Gutsy/facebook

L’entreprise québécoise Gutsy fait non seulement d’excellents kombuchas aux saveurs originales, mais propose en plus des remplissages en fût lorsque vous rapportez votre bouteille en verre. Donc, pas de gaspillage de contenant! Goûtez absolument à la boisson nommée Chill out composée de Verveine et de scutellaire. Pas trop sucrée, avec d’agréables notes herbacées et une pointe d’acidité. C’est addictif et ça te replace un estomac!

Maison Simons

Sara Monika via Getty Images

Au lieu d’emballer un objet inutile, offrez un séjour à l’hôtel, un massage, un souper gastronomique ou même un vol en montgolfière grâce au site québécois aux multiples forfaits Outgo!

Eco & eco

Un tissu biologique de haute qualité entièrement tissé au Québec. On aime!

Livre de recettes Mes grands classiques véganes

Éditions Cardinal

Le cuistot irrévérencieux Jean-Philippe Cyr nous revient avec un deuxième livre rempli de petites perles véganes. Vous avez envie d’ajouter plus de vivant à votre alimentation sans dire adieu à vos réconfortants plats traditionnels? C’est le livre qu’il vous faut! Jean-Philippe propose plusieurs versions véganes de nos petits favoris en cuisine.

nortonrsx via Getty Images

Au lieu d’avoir chacun son tapis roulant à la maison, pourquoi ne pas le partager dans une salle de sport? Éconofitness propose en plus des forfaits annuels assez avantageux.

Zorah Biocosmétques

Ce masque hydratant est addictif. Au premier toucher, sa texture - entre le masque sans rinçage et l’argile - surprend, mais pas autant que le résultat. Après l’avoir essayé, les pores semblent libérés et la peau éclatante, bien nourrie, en plus d’être plus douce. Il renferme que des ingrédients biologiques, écologiques et équitables. L’huile d’argan signature de la marque, entre autres.

59,99$ - Disponible en ligne ou chez Avril Supermarché

Ricardo

Mère Hélène Mère Hélène

Maison Simons

Accès à un spa écolo (avec ou sans massage)

BraunS via Getty Images

Dans le sac Dans le sac

Une plante d’intérieur (pas tuable)

VERTUOSE

Abeego/Facebook

Éditions La Presse

Dans son premier ouvrage, l’autrice et conférencière écolo Mélissa de La Fontaine nous fait la démonstration que c’est plus facile qu’on le pense de faire une transition zéro déchet. Une lecture enrichissante!

Bigarade/Facebook

L’entreprise montréalaise propose détergent, assouplisseur, poudre blanchissante et balles de séchage biodégradables dans des contenants en verre réutilisable. On peut aussi s’inscrire à un service d’abonnement pour recevoir nos produits de lessive à la fréquence désirée.

Omaiki

L'Inventerre L'Inventerre

Tout le nécessaire pour commencer une transition verte. Paille et brosse en acier inoxydable, ustensiles en bambou, serviette de table en flanelle faite à la main puis sac de transport en tissu. Pas gênant de traîner l’ensemble au bureau!

L'atelier Candide

La coquette Atelier Candide ajoute à sa collection de produits écoresponsables trois laits de bain aux parfums envoûtants et calmants: Eucalyptus & Lime, Sucres & Épices et Lavande & Hibiscus. Bonne détente!

Maskot via Getty Images

Encouragez les producteurs bios locaux en inscrivant vos proches pour qu’ils reçoivent chaque semaine un panier rempli de victuailles fraîches.

Locomotion