Zéro déchet : plus facile qu’on le pense!

Le temps où les gens nettoyaient leur entrée au boyau d’arrosage est - heureusement - loin derrière nous. Bienvenue dans l’ère de la consommation responsable et du zéro déchet. Un idéal inatteignable? Non, l’auteure et conférencière écolo Mélissa de La Fontaine nous prouve que c’est plus que réalisable dans son nouveau livre Tendre vers le zéro déchet . Entretien.

Qu’est-ce qui, selon vous, retient les gens de se lancer dans le zéro déchet?

«Si j’avais la réponse ultime, j’aurais convaincu le Québec au complet de le faire.

Les gens pensent que c’est trop difficile, qu’il va falloir du jour au lendemain tout faire soi-même. C’est trop gros! Mieux vaut en faire un petit peu que pas pentoute.

À moins d’être intense comme moi, on n’y va pas all in. On se défait tranquillement de ses barrières, on simplifie notre routine et on intègre des gestes tranquillement. On commence par emmener notre thermos pour le café dans les restaurants pour emporter et on réfléchit peu à peu aux enjeux plus globaux.

Il y aussi l’aspect, et je ne suis pas psychologue (rire), qu’il y a des gens dans le déni. Ils savent qu’il y a des problèmes environnementaux, mais c’est trop lourd à porter pour eux. Le déni devient donc une défense psychologique. C’est peut-être pourquoi ils sont réfractaires à diminuer leur production de déchets, voire à ne rien faire du tout.»

Pourquoi pensez-vous que certains associent zéro déchet à privation de plaisir?

« Les gens pensent que c’est super contraignant. Mais, d’expérience, je suis définitivement plus heureuse maintenant que je suis zéro déchet. Ça a simplifié ma vie à plusieurs niveaux.

Les gens vivent dans un paradigme de consommation et ont plein d’affaires chez eux et ils veulent transférer ça dans leur pratique zéro déchet. Là est l’erreur. T’as pas besoin de tout ce que tu avais en version zéro déchet, [comme une crème à main ou du ruban adhésif]. Tout faire soi-même, c’est long et cher, il faut donc simplifier. Exemple : au lieu d’avoir 25 produits cosmétiques chez moi, j’en ai 6. Je fais mon baume à lèvre et mon déo en moins de cinq minutes et j’en ai pour six mois. C’est moins long et plus économique que d’aller à la pharmacie.

Comme je le dis dans mon livre, oui il y a des trucs qui sont plus longs et plus chers, mais il y en a d’autres qui sont plus économiques pour contrebalancer. Donc, c’est ni plus long ni plus dispendieux. Juste pareil, mais sans déchet.»