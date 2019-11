25 idées cadeaux qui font du bien

Collection Cèdre et lavande - Maison Lavande

Maison Lavande, c’est beaucoup plus qu’un beau champ de lavande où aller prendre des clichés instagrammables. L’entreprise familiale, qui célèbre cette année ses 10 ans, multiplie les produits issus de la fleur chouchou, dont ces fameuses chandelles. Notre préférée: celle de la collection cèdre et lavande qui crépite doucement, et séduit avec ses notes boisées et sucrées complètement addictives. Chaque année, elle revient sur les tablettes le 1er novembre jusqu'à épuisement des stocks. Entre 9,95 et 19,95$ - Disponible sur maisonlavande.ca