Top 7 des livres de recettes de 2019

Comme on mange généralement 1095 repas par année, soit trois par jour, il se peut que vous manquiez d’inspiration en cuisine à un certain stade. Faites le plein de bonnes idées en ajoutant à votre bibliothèque les meilleurs livres de recettes de l’année. Recevoir en grand à petit prix par Jérôme Ferrer

Les Éditions La Presse

Votre sauce à spaguat’ est probablement excellente, mais lorsqu’on reçoit, on aime tous un peu épater la galerie avec des plats plus élaborés. Pour ce faire, on se fie au grand chef Jérôme Ferrer qui nous propose dans son nouvel ouvrage des plats gastronomiques, à la présentation spectaculaire (sa signature), mais qui ne coûtent pas les yeux de la tête. «Il était temps pour moi de vous proposer des recettes plus intimes et tout aussi savoureuses à la portée de tous», dit le chef. Pages après pages, on découvre des assiettes splendides qui font gronder notre estomac, comme la tarte tatin à la fêta et aux endives caramélisées ou le lapin à l’érable, au citron et à la bière blanche. Le tout parsemé de conseils judicieux. 39,95$ / 200 pages / Les Éditions La Presse Loounie cuisine

KO ÉDITIONS

La fameuse créatrice du «tofu magique» vous invite à vous amuser avec la cuisine végétale dans son tout premier livre de recettes. Ergothérapeute de formation, foodie curieuse et débrouillarde, Caroline Huard alias Loounie offre plus de 100 recettes végétaliennes sans produits transformés (ou presque) pour verdir notre assiette... sans qu’elle ne devienne jamais «plate». Elle y réinterprète des classiques comme le poulet piri-piri, présente sa version des populaires bols gourmands, et nous livre tous les essentiels à avoir sous la main pour une cuisine végane optimisée. Page après page, tout est appétissant, coloré, soigneusement présenté. De quoi donner envie à n’importe qui de changer son alimentation. 9,95$ / 204 pages / KO Éditions Vert couleur persil

Éditions La Presse

Ce sublime livre est un hommage aux fruits et aux légumes. Dans les pages au design épuré, on découvre des recettes créatives, parfois audacieuses et santé composées d’ingrédients frais et biologiques. Le tout accompagné de trucs pour limiter le gaspillage ou, plus généralement, son empreinte écologique. Et, non, il n’y a pas que de la salade. L’auteure, Geneviève Plante, qui a un blogue également intitulé Vert couleur persil, nous propose un surprenant houmous à la sauge, une alléchante poutine de haricots verts au cari rouge, ou encore un chic gâteau au fromage végétalien au miso… et nous convainc surtout qu’il est possible d’allier nourriture saine, gastronomie et conscience écolo. 32,95$ / 144 pages / Les Éditions La Presse Dumplings par Geneviève Everell

Les Éditions Goélette

Après avoir partagé ses meilleures recettes de sushis, de tartares, et de pokés, la pétillante Geneviève Everell, alias Miss Sushi à la maison, nous propose dans son nouveau livre ses «bouchées de bonheur» : les dumplings. En plus des techniques de pliage et de cuisson, on y découvre 50 recettes gourmandes, audacieuses, aux inspirations multiples, souvent cochonnes, mais surtout dangereusement alléchantes. Vous succomberez assurément aux dumpings nachos, poutine, ou au Nutella. 21,95$ / 120 pages / Les Éditions Goélette Olive + Gourmando

KO Éditions

L’adresse chouchou du Vieux-Montréal Olive + Gourmando a désormais une bible des plats qui ont fait la réputation des lieux. Salades gourmandes, soupes réconfortantes et sandwichs décadents sont à l’honneur. Rassurez-vous, la recette de l’incontournable sandwich Cubain ainsi que de la populaire salade #24 au tofu mariné et nouilles soba font partie des quelque 150 créations de la maison présentées dans l’imposant ouvrage signé par la co-propriétaire du resto, Dyan Solomon. Coloré, mais surtout furieusement appétissant, c’est le genre de livres de cuisine que tout Québécois devrait ajouter à sa collection. 39,95$ / 308 pages / KO Média L’apéro au Québec

KO Éditions

Bières et vins font notre bonheur, mais il n’y a rien de plus festif et élégant qu’un cocktail bien exécuté. Pour honorer l’apéro comme il se doit, offrez ce nouveau livre signé Rose Simard et Max Coubès de 1 ou 2 Cocktails, deux noms qui s’illustrent dans l’industrie de la mixologie québécoise. Dans leur premier titre, on retrouve 55 recettes de cocktails modernes, racés et conçus uniquement avec des alcools du Québec. Également à découvrir : des portraits de distillateurs d’ici, des bonnes adresses ainsi que des trucs de pros pour réussir... l’apéro. 29,95$ / 224 pages / KO Média Parcours sucré par Patrice Demers

Les Éditions La Presse