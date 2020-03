Dimitrios Kambouris via Getty Images

«On accepte de permettre à nos filles et à nos petites-filles de s’éduquer et de postuler pour des emplois formidables, mais il y a encore un petit signal d’alarme en nous quand une femme dit “j’aimerais mener, j’aimerais être en charge”», a dit Clinton.

Clinton a affirmé sur les ondes de CNN que malgré des avancées «sur papier», comme les congés parentaux payés et les services de garde dans certains pays, la misogynie persiste en ligne et dans les biais inconscients qui imposent un «double standard» aux femmes.

«Je comprends qu’on se batte encore sur la question des changements climatiques - même si je trouve ça absurde -, mais se battre en objectifiant cette jeune fille de [17] ans et en utilisant une image qui montre de la violence à son endroit, alors qu’elle a le droit de se lever et de dire au monde entier qu’on ne fait pas ce qu’on devrait faire, c’est misogyne.»

Hillary Clinton a qualifié un autocollant évoquant l’agression sexuelle de la jeune militante écologiste Greta Thunberg de «misogynie pure et simple».

Elle a affirmé que la vague actuelle du féminisme qui réclame des droits égaux et l’obligation de rendre des comptes pour les gestes inappropriés est nouvelle pour la société, ce qui entraine un contrecoup.

«Tout le monde essaie de trouver un sens à tout ça et de comprendre comment on peut respecter et valoriser les femmes dans nos milieux de travail sans les objectifier ou les harceler,» a avancé Clinton.

«Je pense que le contrecoup qu’on voit dans certains endroits autour du monde est causé par la peur et par un sentiment de perte de contrôle.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l’anglais.