Balsam Inn (Centre-ville)

Charmant bistro aux allures européennes où on se retrouvait pour le 5 à 7 pour un bon verre de vin et une délicieuse bouchée.

A post shared by Balsam Inn (@balsam_inn) on Mar 3, 2017 at 12:21pm PST

View this post on Instagram

Café Coop Touski (Ville-Marie)

Ouvert depuis 17 ans, ce sympathique café coopératif et autogéré nous servait de bons petits plats santé en plus de nous présenter une grande diversité d’artistes émergents.

A post shared by Touski (@cooptouski) on Jan 14, 2019 at 9:19am PST

View this post on Instagram

Chasse-Galerie (Plateau)

L’institution de la rue Saint-Denis était connue pour sa cuisine réconfort de haute qualité. Le restaurant fera toutefois place à un nouveau concept : Maisonnette, avec une cuisine plus éclectique, élaborée et servie par la même judicieuse équipe.

A post shared by Maisonnette bistro (@maisonnettemtl) on Mar 7, 2020 at 7:40am PST

View this post on Instagram

Comptoir 21 (Mile-End)

A post shared by Comptoir21 Fish N' Chips (@comptoir21) on Nov 19, 2016 at 3:43pm PST

View this post on Instagram

Le Smoking Vallée (Saint-Henri)

A post shared by /ʁaʃɛl/ (@rchl_grc) on Apr 25, 2019 at 12:22pm PDT

View this post on Instagram

Restaurant Su (Verdun)

A post shared by Na'eem (@naeem.adam) on Dec 1, 2014 at 5:14pm PST

View this post on Instagram

Autres fermetures à Montréal :

De nouveaux joueurs également!

A post shared by AYLA (@ayla.restaurant) on May 27, 2020 at 7:48am PDT

View this post on Instagram

A post shared by Steve Grenier (@greniersteve4) on Mar 3, 2020 at 10:55am PST

View this post on Instagram

Maisonnette (Plateau) : Un restaurant à la cuisine qu’on dit «éclectique, librement inspirée de saveurs et de textures d’ici et d’ailleurs. Un amalgame de souvenirs de voyage et […] d’arômes bien de chez nous.» Ouverture : 25 juin 2020.

A post shared by Maisonnette bistro (@maisonnettemtl) on Feb 26, 2020 at 12:31pm PST

View this post on Instagram

La petite histoire

Les restaurants et les bars du Québec ont eu l’obligation de fermer le 14 mars dernier, puis certains se sont réinventés en lançant des menus «pour emporter». Un mois plus tard, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, prédisait la fermeture définitive d’environ 1000 établissements et «probablement plus que ça» dans la province. Ils ont finalement eu l’autorisation de rouvrir le 22 juin avec une clientèle réduite et une série de mesures sanitaires à respecter.