Plus de 1000 restaurants fermeront, prédit Québec

Kenny Williamson via Getty Images

Kenny Williamson via Getty Images

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a promis d’envoyer dans la journée un guide de relance aux restaurateurs, qui sont parmi les plus touchés par la crise de la COVID-19.

«On vient de m’informer qu’aujourd’hui, on va leur faire parvenir ce guide-là (...) pour un retour aux activités dans la restauration», a-t-elle annoncé.

Mais elle s’est vite ravisée en commission virtuelle vendredi, précisant vers la fin des échanges que finalement, le guide n’était pas prêt et qu’il ne serait pas immédiatement envoyé.

Son attachée de presse, Sandra O’Connor, a dû préciser que le guide en question était un guide de mesures sanitaires pour le secteur de la restauration et qu’il était actuellement en préparation à la CNESST.

ClarkandCompany via Getty Images

ClarkandCompany via Getty Images

Elle a ajouté qu’un comité interministériel, composé des ministres de l’Agriculture, de l’Économie, du Travail et des Finances, se penchait actuellement sur des scénarios de relance. Elle n’a pas avancé de dates.

Le député libéral Frantz Benjamin a souligné en commission que plus de 50 % des emplois de l’industrie touristique se trouvent dans le secteur de la restauration.

Plus de 1000 restaurants fermeront, prédit Fitzgibbon

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a affirmé lors d’une deuxième commission que bon an mal an, environ 1000 restaurants ferment. «Ça va probablement être plus que ça» cette année, a-t-il lâché.