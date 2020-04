Comment couper ses propres cheveux?

kylekrieger/Instagram L'influenceur et coiffeur Kyle Krieger

Plus capable de vous regarder dans le miroir tant vous avec perdu le contrôle de votre crinière? Trois barbiers expérimentés nous expliquent comment dompter la bête pendant la pandémie du COVID-19.

De grâce, pas de métamorphose!

Cette drôle de période vous donne envie de renouveau? Wô cowboy! Les barbiers espèrent que vous n’avez pas trop d’espoir parce que les chances de réussite sont maigres. Ils conseillent plutôt de maintenir et rafraîchir votre coupe actuelle.

«Ça risque de se terminer en rasage de la tête au complet. Si vous êtes game, essayez-le. Au pire, vous allez rire avec votre barbier, et des cheveux, ça repousse», dit Jimmy Salibi du salon lavallois Jim Le Barbier.

Celui qui ouvrira bientôt une école pour apprendre à couper les cheveux pour homme, Barbier de carrière, conseille plutôt de raser les côtés de votre tête avec un rasoir électrique avec l’embout ajusté à 2. «Aucune erreur possible. Ça fera l’affaire pour la durée du confinement.»

Le deuil du dégradé

Si vous pensiez vous faire un «fade» digne de celui que vous avez en sortant de chez le coiffeur. Erreur! Les barbiers sont unanimes : c’est la chose la plus dure à réaliser.

«Oubliez ça pour l’instant, avise Mathieu Courtemanche, co-propriétaire des salons Les Barbares, Un dégradé comporte un minimum de sept étapes dans la plupart des cas et un souci du détail chirurgical. Votre barbier compte des années d’expérience et n’est, lui-même, jamais satisfait à 100% de son propre travail.»

«Les chances de réussite sont de 0,5%, dit Jimmy Salibi. Ça risque en fait d’être plus laid que si vous laissiez vos cheveux longs.»

Pas touche aux ciseaux

Si vous n’avez aucune expérience en coupe de cheveux, les pros vous suggèrent de vous tenir loin des ciseaux. «La raison est simple : [avec la tondeuse ou le rasoir électrique] beaucoup moins de travail et un résultat beaucoup plus “droit“ et égal», résume Maxime Bellemare, président des salons KRWN.

Vous êtes mieux de laisser pousser le dessus de la tête, l’envoyer par en arrière en attendant et laisser votre barbier gérer votre crinière au retour à la normale. «Épargne le dessus! Techniquement, avec les guides de 1 à 8, tu pourras maintenir ta coupe pour le temps du confinement, explique Maxime. Le concept est que tu coupes les côtés seulement, et ce jusqu’à la couronne. Qu’est-ce que la couronne? En fait c’est la zone/jonction entre les côtés et le dessus, cette partie où la forme de ton crâne commence à courber vers le dessus.»

Si jamais l’appel des ciseaux est trop fort, voici la technique :

Humidifiez les cheveux.

Divisez le dessus de la tête en deux parties. Gauche et droite.

Attaquez-vous à une partie en relevant les cheveux avec un peigne vers le haut.

Couper les pointes, idéalement en angle, formant comme un triangle sur le dessus de la tête.

Répéter les coupes vers l’arrière de la tête, en vous assurant que l’arrière soit plus court que l’avant.

Si vous envoyez vos cheveux vers la gauche, laissez les mèches vers la droite un peu plus longues (afin qu’elles retombent, et ne se hérissent pas sur la tête).

Coupez l’autre côté avec la même technique.

Les bons outils

Pour réussir une belle coupe, il faut être bien équipé. Il vous faudra à tout le moins les articles suivant :

Un rasoir électrique (que certains appellent clipper ou tondeuse) avec les embouts ou guides 1, 2, 3, 4 et 6.

Un outliner, trimer, ou rasoir de précision (pour les contours des oreilles et la nuque)

Peigne à dents longues

Andis/Amazon

CLIPPER - Andis Envy Li Tondeuse à lame réglable sans fil | 85,76$ sur Amazon

Andis/Amazon

OUTLINER - Andis VersaTrim Kit de tondeuse à barbe/cheveux sans fil 14 pièces Argenté Modèle BTF (22725) sans fil | 26$ sur Amazon

« La plupart des pharmacies sont encore ouvertes et vendent des ensembles assez complets et abordables», indique sinon Maxime Bellemare.

Pas de rasoir à barbe pour les cheveux

«Si vous utilisez le rasoir à barbe dans les cheveux, vous allez le regretter. Il n’est pas assez fort, va rester pogné pis ça va faire mal. Il faut avoir une bonne tondeuse à cheveux», avertit Jimmy.

«Pas si court!»

Pour éviter les erreurs, commencez par raser la tête avec l’embout le plus long. Vous réduirez la longueur ensuite. « Si vous voulez maintenir votre coupe, je conseille de ne pas y aller trop court. N’allez pas plus bas que 6 mm [soit l’embout 2 sur la plupart des rasoirs]. Numéro 2 est la longueur où nous commençons tout juste à voir le cuir chevelu», explique Maxime, alias Max Le Barbier.

Raser sa nuque en solo

Comme on n’a pas d’yeux tout le tour de la tête (mis à part votre mère, peut-être), pas facile de faire preuve de précision quand vient le temps d’égaliser la ligne de cheveux de la nuque. Vous pouvez toutefois faire usage de miroirs fixes, qui se replient sur eux-mêmes pour bien visualiser tous les angles à l’arrière de la tête.

«Pour définir la nuque, il est important de respecter l’implantation naturelle des cheveux. Autrement, la repousse ne tardera pas à paraître et ce sera à refaire plus rapidement, assure Maxime Bellemare de KRWN. Donc, l’idée est de tirer une ligne du derrière de l’oreille jusqu’au bas de la nuque, et de le faire de façon symétrique pour les deux côté. Ensuite, si vous le désirez, vous pouvez rejoindre les deux lignes avec une ligne horizontale au bas de la nuque.»

«Même moi, j’ai de la misère à définir ma propre nuque. Qu’on stylise la ligne de cheveux de la nuque de façon arrondie ou carrée, il faut qu’elle soit égale. C’est vraiment mieux de demander à quelqu’un», surenchérit Jimmy.

3 COUPES FACILES À RÉALISER

Buzzcut

Cette coupe entière réalisée au rasoir électrique est non seulement supra tendance, mais elle est en plus facile à réaliser.

Jimmy Salibi, alias Jim le barbier, nous indique les étapes pour réaliser le buzzcut qui a été surnommée «la coupe COVID» :

Raser les côtés de la tête avec l’embout numéro 2. Raser le dessus de la tête avec l’embout numéro 4. Mettez l’embout numéro 3 et venez relier/unir les côtés et le dessus de la tête en donnant des coups de rasoir vers le haut tout le tour de la couronne.

Pour un look moins court, vous pouvez aussi mettre l’embout 6, ce qui équivaut à une longueur de 3/4 de pouce puis avoir un Buzzcut long, duquel peut aussi découler une coupe César si le toupet est plus long et retombe.

Undercut

C’est la coupe la plus populaire chez l’homme depuis des années, mais aussi la plus facile à reproduire, tant que vous ne vous lancez pas dans les dégradés (pour les raisons énumérées plus haut). On ne touche pas au dessus plus long et on rase sur les côtés.

« Bonne nouvelle : tous ceux qui ont sur leur rasoir un guide supérieur au chiffre 1, par exemple 1.5, 2, 3 , 4, etc., pourront sans trop de drame réussir leur entretien maison puisque c’est la même longueur partout, témoigne Mathieu des Barbares. Vous avez probablement entendu souvent votre styliste vous dire : “quel numéro sur les côtés?“ Si vous vous en rappelez, rasez avec le même numéro, avec l’embout correspondant.»

Mi-long

«Ceux qui ont la chance d’avoir les cheveux longs [c’est la coupe avec laquelle] vous avec probablement le plus de chances de réussite, sans trop de dommages», dit Mathieu Courtemanche. Il suffit de laisser les cheveux allonger et de couper les pointes en suivant la technique proposée dans la vidéo ci-dessous :