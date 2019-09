Top 5 des coupes tendance pour hommes en 2019-2020

Avez-vous aussi l’impression que les hommes ont la même coiffe depuis dix ans : long sur le dessus, court sur les côtés. Ouin. Démarquez-vous en testant ces cinq coupes originales et tendances. Buzzcut

Osez passer le rasoir sur votre crâne pour obtenir un look moderne et une allure de dur à cuire. Si certains choisissent de raser à une longueur égale sur toute la tête, on préféra un dégradé vers la peau, skinfade en anglais, pour lui donner encore plus de gueule. On pourrait commencer à 2 ou 3 (pour le niveau de lame) sur le dessus et finir à 1 ou 0 sur les côtés. Il est préférable de garder le tout très court pour être dans le coup, comme les chanteurs Zayn Malik ou Jaden Smith. Avant de passer à l’acte, assurez-vous cependant que votre forme de crâne s’y prête et que votre cuir chevelu n’est pas trop endommagé.

En plus d’être en vogue, la buzzcut nécessite aucun entretien ni produit coiffant. Du style sans chichi. Le dégradé gonflé

Cette coupe aussi appelée «pomp fade» en anglais consiste à gonfler les cheveux sur le dessus de la tête au séchoir et à l’aide d’une pommade ou pâte texturisante, puis à laisser le haut des côtés plus longs, plus gonflés, en faisant tout de même un dégradé vers l’oreille. Pour ce faire, votre barbier devra faire la coupe au ciseau et non au rasoir. Le style convient à tous les hommes et pas mal toutes les situations. Il est possible de lui donner une allure très chic, mais aussi plus négligée selon l’occasion. La coupe rideau

Vous vous rappelez sans doute du Leonardo Di Caprio de l’époque pré-Titanic ou de Nick Carter au temps où toutes les filles se pâmaient devant lui. Eh bien, en 2019, on se réapproprie leur coupe rideau signature, mais avec une touche un peu plus grunge pour la faire rentrer dans le 21e siècle avec panache. On la lisse moins, on laisse de la texture, des vagues dans les mèches qui retombent de chaque côté du visage, et le tour est joué. Vagues vers l’arrière

Rachel Luna via Getty Images

Vos mèches ondulent? Profitez-en pour les faire allonger et placez-les nonchalamment vers l’arrière un peu comme l’acteur Milo Ventimiglia. Il faudra simplement enlever de l’épaisseur, appliquer un revitalisant de temps à autre et c’est tout. Plus les couettes vaguent et tombent naturellement, plus le facteur sexy grimpe! La coupe au bol moderne

«LE» look des années 90 est officiellement de retour, mais en version un peu plus rock que «fiston à maman». On n’hésite pas à faire un rasage en dégradé jusqu’à la peau (skin fade), mais on laisse les cheveux du dessus descendre plus bas pour vraiment faire l’effet bol, en laissant évidemment même une petite frange à l’avant. Le look va bien autant aux têtes ondulées qu’aux lissées. Vous n’aimez pas le résultat? Demandez au coiffeur de monter le toupet et le dégradé afin de vous faire une coupe «César», comme celle de l’acteur québécois Félix-Antoine Tremblay (ci-dessous).