POUR UNE COUPE SIMPLE

4. Avec l’embout un peu plus long (2), estompez la jonction entre les deux longueurs de cheveux en rasant vers le haut jusqu’à la partie plus longue, au-dessus de la tête.

8. Pour effacer la jonction entre la partie longue et courte. Empoignez la base de la partie longue avec les ciseaux ou les doigts et coupez vers le haut en suivant un angle de coupe à la verticale (voir la vidéo à 12:00)

9. Coupez le toupet à l’avant pour un look plus court et égalisez avec les côtés. Si l’homme envoie ses cheveux vers la gauche, laissez les mèches vers la droite un peu plus longues (afin qu’elles ne retombent pas).