Le confinement m'a permis d'affirmer mon identité trans

Il y a plusieurs années, le fait de devoir être en confinement avec ma famille aurait été un cauchemar. À l’époque où j’avais 18 ans et que je venais de sortir du placard en tant que trans, la maison de ma famille n’était pas un espace confortable : mes parents et mes frères et sœurs refusaient de croire que j’étais trans, ou d’utiliser le nom et les pronoms que j’avais choisis. Cette situation a ouvert une brèche entre nous, et j’ai gardé autant de distance que possible avec eux en sortant - ou en restant dans ma chambre.

Mon histoire en est une douloureusement commune dans la communauté : du refus de la famille de croire que leur enfant ou leur frère ou sœur est trans au manque d’affirmation dans la vie quotidienne, en passant par la montée des tensions dans ce qui pourrait être un lieu de refuge pour un jeune trans, et les problèmes de santé mentale qui ont tendance à s’ensuivre. Imaginez à quel point il doit être difficile de faire face à une telle situation pendant le confinement.

En fait, j’ai eu une chance exceptionnelle. Depuis mon coming out il y a un peu plus de cinq ans, ma famille et moi avons parcouru un long chemin. Ils m’ont regardé m’épanouir pendant ma transition et ont réalisé que ce que je dis de moi est indéniablement vrai: je suis un homme trans. Ils me connaissent maintenant comme leur fils ou leur frère, et je suis capable d’exister confortablement et dans le bonheur au sein de la maison familiale, en étant pleinement moi-même.

Ce que tout ça représente ne peut être sous-estimé - une intégration facile et normale dans la vie familiale n’est pas toujours garantie dans la communauté LGBTQ+. Et comme la vie familiale normale est l’un des derniers vestiges de l’époque pré-coronavirus, il n’y a jamais eu de moment plus important pour être soi-même et se sentir accepté.

J’ai constaté que le confinement a été pour moi une période d’affirmation. Ne vous méprenez pas, le côté répétitif du quotidien et de mon environnement commence à m’affecter, et j’ai hâte de voir le monde revenir à la normale. Mais je ne peux pas nier que j’ai pu tirer beaucoup de positif de cette période de proximité constante avec ma famille.