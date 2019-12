Et si Marie et Joseph cherchaient refuge aux États-Unis aujourd’hui, quel accueil recevraient-ils ? C’est la question que s’est posée cette pasteure de l’église californienne Claremont United Methodist Church, à une cinquantaine de kilomètres de Los Angeles.

«À une époque où, dans notre pays, les familles de réfugiés demandent l’asile à nos frontières et sont involontairement séparées, nous mettons en situation la famille de réfugiés la plus connue dans le monde. Jésus, Marie et Joseph, la Sainte Famille. Peu après la naissance de Jésus, Joseph et Marie furent contraints de fuir Nazareth avec leur jeune fils en Égypte pour échapper au roi Hérode, un tyran. Ils craignaient la persécution et la mort. Et si cette famille s’était réfugiée dans notre pays aujourd’hui?»

Dans cette crèche californienne, Marie, Joseph et Jésus sont séparés et enfermés chacun dans une cellule faite de grillages et de barbelés. Le petit jésus, seul, est recouvert d’une couverture en aluminium.

Si certains affirment leur soutien envers cette crèche inspirée de l’actualité et de faits réels, d’autres sont en désaccord total, comme cet internaute par exemple, qui ne voit pas en quoi «Marie et Joseph ont traversé la frontière de façon illégale».