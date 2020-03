Agoraphobie: à 29 ans, je redoute de sortir de chez moi

Il y a environ six ans, ma qualité de vie s’est particulièrement dégradée. Sortir de chez moi, le seul endroit où je me sentais en sécurité, me mettait dans un état de panique: je suffoquais, j’avais des palpitations et les mains moites, et j’avais le pressentiment qu’un danger me menaçait.

J’ai 29 ans, je suis mère d’une enfant de neuf ans, et j’ai peur de m’aventurer à l’extérieur, là où le soleil brille et où la douce brise me caresse les joues. J’ai souffert de différentes maladies mentales, incluant un trouble d’anxiété généralisée et une dépression chronique depuis mes 13 ans. Mon agoraphobie est la plus handicapante de toutes.

Elle s’est développée progressivement. Je ne suis pas passée du statut de maman friande d’activités collectives pour les jeunes parents et leur bébé à celui de recluse du jour au lendemain. Il y a eu des signes avant-coureurs, mais je n’ai pas voulu les voir.

Avec le recul, je vois clairement les mécanismes qui ont déclenché mon agoraphobie. Vers 23 ans, j’ai commencé à sortir de moins en moins souvent. Les activités qui me plaisaient avant ne m’intéressaient plus. Je m’épuisais à trouver des excuses pour échapper aux réunions de famille. Chaque fois que je mettais le nez dehors, je me sentais mal à l’aise. Quand je me décidais à sortir, je comptais les minutes qui me séparaient du moment où je pourrais me garer dans l’allée et être à nouveau en sécurité.

Au bout de six mois, j’ai eu ma première crise d’angoisse dans une boutique de vêtements pour enfants. Après ça, ces crises sont revenues à chaque fois que je quittais la maison. Par conséquent, je ne le faisais qu’en cas d’absolue nécessité.