Palm Springs: une ville de retraités? Oui, mais...

Le mois dernier, j'ai voulu me rendre à... Palm Springspour des vacances en amoureux. J'entendais de plus en plus parler de cette ville qu'on disait «ennuyeuse», mais où les décors d'autrefois contrastent avec ceux hyper modernes des dernières années.

Les photos Pinterest que je voyais défiler, de maisons colorées et du «buzz» entourant le festival Coachella, m'ont convaincue. J'ai réservé nos billets d'avion pour Los Angeles en mai dernier, afin d'aller découvrir Palm Springs, cette oasis en plein cœur du désert de la Californie.

Il faut savoir que les résidents de Palm Springs sont extrêmement fiers de leur ville, qui a connu un essor fulgurant dans les années '40.

AOL La fameuse "pink door" de Palm Springs

Un peu d'histoire...

Cette ville désertique, située à 200 km de Los Angeles, a connu des hauts et des bas depuis sa fondation, mais est aujourd'hui en train de reprendre du poil de la bête. L'ouverture récente du Musée d'art de Palm Springs et de plusieurs hôtels-boutiques, dont le style varie entre le «motel déjanté» (Saguaro Palm Springs) et le «resort ultra luxueux» (Ritz-Carlton Rancho Mirage), en fait une ville intéressante à découvrir pour ses contrastes, ses paysages, ses couleurs et son histoire.

Ritz-Carlton Rancho Mirage Le luxueux Ritz-Carlton Rancho Mirage

Encore aujourd'hui, il est facile de s'imaginer les vedettes d'Hollywood en train de flâner au bord d'une piscine lorsqu'on se promène à Palm Springs.

Certains établissements ont conservé leur structure d'origine (Riviera), tandis que d'autres ont préféré se renouveler complètement (Miramonte Resort & Spa) et offrir un cadre plus moderne. Ce contraste entre le «vieux» et le «neuf» est principalement ce qui fait le charme de cette ville multicolore aux paysages dramatiques.

Mes principaux coups de coeur à Palm Springs

Miramonte Resort & Spa Le Miramonte Resort & Spa

Mon activité préférée

Dans la vallée de Coachella, de mai à septembre, il fait chaud... même extrêmement chaud. Lorsque j'y étais, en mai dernier, la température moyenne était de 40 degrés et donc, la plupart des activités ont lieu très tôt le matin pour éviter les coups de chaleur.

Considérant que la «grande région» de Palm Springs, qui comprend neuf petites villes désertiques qui se succèdent au pied du Mont San Jacinto, est une destination de montagnes et de paysages désertiques, la randonnée y est donc une activité de prédilection.

J'ai eu le plaisir de joindre une randonnée matinale guidée, une activité gratuite quotidienne offerte à l'hôtel Ritz-Carlton Rancho Mirage. Dès 6 heures du matin, c'est: rendez-vous dans le lobby avec de bons souliers de marche, un chapeau et une bouteille d'eau. Puis, pendant plus d'une heure, accompagnés d'un guide, on découvre les secrets des montagnes de Palm Springs, les meilleurs points de vue, l'historique des éoliennes géantes, etc. D'ailleurs, saviez-vous que 85% de l'énergie produite par ces fameuses éoliennes est envoyée à Los Angeles?

À Palm Springs, la randonnée matinale est une excellente façon de bouger et de bien commencer la journée tout en découvrant cette ville mythique.

AOL

AOL

Mon meilleur repas

Contre toute attente, c'est au restaurant Citrus & Palm, situé dans l'hôtel Miramonte, un établissement datant de la Belle Époque qui fut entièrement rénové et mis au goût du jour, que j'ai dégusté mon meilleur repas à Palm Springs.

Le chef Paul Hancock est un véritable passionné et son menu est des plus impressionnants. Si vous le croisez, il vous parlera pendant des heures de ses potagers, situés à même l'hôtel, et vous expliquera comment il s'approvisionne en fruits et légumes frais, afin d'offrir d'intéressantes options végétariennes à ses invités. J'ai d'ailleurs presque été converti au végétarisme grâce à ses plats!

J'ai aussi été agréablement surprise par le superbe coffee bar du Miramonte. La plupart des hôtels n'ont pas une «offre café» très intéressante et je suis souvent déçue, moi qui suis une grande amatrice de café. Par contre, celui-ci propose, en plus d'un superbe cocktail bar, un génial bar à café où un barista de talent prépare les cafés le matin. Extraordinaire.

Citrus and Palm Lobby Bar du Citrus & Palm

Mon décor préféré

L'hôtel Saguaro est un devenu un «classique» à Palm Springs, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, cet hôtel-motel multicolore est impressionnant à voir; c'est l'endroit «cool» par excellence.

Pendant mon séjour, j'ai découvert que l'hôtel offrait gratuitement des classes de yoga tous les matins, et donc, j'en ai profité pour aller faire un tour. Avis aux yogis: sachez que le cours est gratuit et ouvert à tous, même à ceux qui ne séjournent pas à l'hôtel.

Aussi, leur restaurant, le El Jefe, est excellent. On peut donc déjeuner ou dîner après la classe, non sans faire un arrêt à la piscine remplie de flotteurs géants, parfaits pour prendre des photos et s'amuser!

AOL Saguaro Hotel

AOL Saguaro Hotel

Mon soin-spa de prédilection

Les spas sont nombreux à Palm Springs et le choix ne manque pas lorsqu'il s'agit de s'offrir une pause détente. Le meilleur soin-spa que j'ai reçu, et pas seulement à Palm Springs, mais bien dans ma vie (à ce jour, du moins) est le soin «Esprit des montagnes» offert au spa du luxueux Ritz-Carlton Rancho Mirage.

Les lieux sont tout simplement magiques et ce soin signature, d'une durée de près de deux heures, est l'un des plus complets et des plus somptueux que je n'ai jamais reçu. Dans une salle privée qui offre accès à une douche extérieure, on se fait exfolier, puis masser, puis envelopper. La totale, quoi! La douche extérieure est un véritable petit plus, considérant que la salle de traitement est entièrement privée et que l'on peut aller s'y rincer entre les différentes étapes.

Cet établissement est le summum du luxe à Palm Springs, et son spa vaut à lui seul le détour.

Spa at Rancho Mirage Ritz-Carlton Rancho Mirage Spa

Mes «musts»

Si on me demande quels sont les impératifs à Palm Springs, je dirais d'emblée: aller faire un tour sur la rue Sierray Way pour admirer ses maisons colorées qui font le tour d'Instagram.

Le Musée d'Art de Palm Springs vaut également le détour, surtout qu'une pause à l'air climatisée ne sera pas de refus.

Sinon, le Mont San Jacinto est un incontournable et on peut rapidement accéder au sommet grâce au tramway aérien qui nous y amène en moins de 10 minutes. Attention, il fait 25 degrés de moins au sommet (3000 pi. d'altitude) qu'au sol.

Le champ des éoliennes est également inévitable (c'est absolument impressionnant), ainsi que le parc national de Joshua Tree. Sinon, il est agréable de simplement se promener et admirer les différents styles d'architecture de la ville.

Mais, attention, tout doit être fait avant 20h, heure où la ville «ferme». Après ça, il ne se passe plus rien. Donc, oui, Palm Springs est encore une ville de retraités, mais... ça contribue à son charme!

AOL Une porte colorée de Sierra Way

AOL Musée d'art de Palm Springs

