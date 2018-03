Plusieurs d'entre nous (je m'inclus dans le "nous"!) l'oublient souvent ou ne fait que le traverser: le New Hampshire, ce vaste état Américain situé entre ses plus populaires rivales : le Vermont, le Massachusetts et le Maine, se trouve à seulement quelques heures de route de Montréal. L'état du "Live Free or Die" propose une impressionnante scène culinaire (on retrouve autant de places en restaurants que d'habitants, soit 21 000, dans la seule ville de Portsmouth), des kilomètres de plages en été et des montagnes enneigées en hiver. Je vous propose ici deux façons de visiter le New Hampshire, cet état trop souvent oublié...

Strawbery Bank, Portsmouth

En amoureux

Pour un week-end en amoureux sous le signe de la détente, direction : le bord de la mer! En toute saison, la région de Portsmouth offre le charme classique de la Nouvelle-Angleterre et 25 kilomètres de plages - air marin et délices de la mer inclus - ainsi qu'un centre-ville animé. Cette magnifique ville côtière qui a su me charmer propose un mélange de style moderne et historique. Ses rues pavées et ses bâtiments historiques contrastent parfaitement avec ses restaurants de front de mer et ses brasseries locales. Mes suggestions: le site historique de Strawbery Banke et une visite aux restaurants/bars les plus populaires du centre-ville: Jumpin' Jay's Fish Café, la Portsmouth Brewery et le restaurant The Library .

Centre-ville de Portsmouth

Si vous êtes de passage dans la région avec votre douce moitié, c'est sans aucun doute au superbe Wentworth-by-the-sea que vous devez vous poser. Cet hôtel historique, pour lequel j'ai eu un immense coeur, a subi une importante cure de rajeunissement qui aura nécessité six ans de travaux et 30M$ de rénovations. Les détails architecturaux de l'immeuble d'origine ont été récupérés et un luxueux spa de 8 500 pieds carrés, une piscine intérieure et une nouvelle aile ont été ajoutés. Le restaurant, Salt Kitchen & Bar, a également été entièrement repensé et propose désormais une cuisine moderne dans un décor qui l'est tout autant. Situé sur flanc de colline et face à la mer, un séjour au "nouveau" Wentworth-by-the-sea, situé à quelques minutes du centre-ville de Portsmouth, est un must.

Wentworth-by-the-sea

Wentworth-by-the-sea

En famille

Si vous planifiez plutôt un weekend en famille et que vous souhaitez jouer dehors, direction : les White Mountains ! Proposant des paysages magnifiques, de majestueuses montagnes et des kilomètres de sentiers, cette région du New Hampshire est le paradis des amoureux de plein air. Avec ses 260 kilomètres de sentiers à travers le parcs national de White Mountains et le Sentier des Appalaches, la région des "Montagnes Blanches" abrite également 48 sommets qui dépassent les 4000 pieds d'altitude, dont le fameux Mont Washington. C'est impressionnant à voir !

Mes suggestions dans la région: faire du ski, de la planche à neige, de la raquette, du traineau à chien, de la glissade sur tube ou, pourquoi pas, de la motoneige? On retrouve effectivement plus de 11 000 km de sentiers de motoneige au New Hampshire. Et, pour les novices en la matière tout comme moi, la région se targue d'être l'endroit parfait pour apprendre! Chez Northern Extreme Snowmobiling, où j'ai vécu ma toute première expérience de motoneige, l'expérience offerte est "tout incluse" et comprend: la location de vêtements, le cours et un tour guidé jusqu'à 6 personnes à-travers les Montagnes Blanches. Même les plus sceptiques seront conquis.

Le Stonehurst Manor de North Conway constitue une bonne option d'hébergement offrant un bon rapport qualité/prix au milieu des montagnes. La localisation de premier choix permet rapidement de se rendre des principaux sites touristiques au confort du chalet familial. La plupart des chalets offerts en location peuvent accommoder jusqu'à huit personnes et acceptent même les animaux. Un plan repas au restaurant du site est également offert sur place, ce que je trouve assez pratique si l'on ne souhaite pas cuisiner tous les jours. En admirant la vue imprenable des montagnes enneigées, difficile de battre une soirée passée au bord du feu de foyer au «chalet» à jouer à des jeux de société.

Site du Stonehurst Manor

Bref, j'ai découvert le New Hampshire, un état qui est particulièrement agréable à visiter en hiver et qui propose une multitude d'activités pour tous goûts. Mais, selon moi, il s'agit aussi d'une destination à considérer en toute saison pour un prochain voyage, en amoureux ou en famille, à quelques heures de route seulement de la frontière.

