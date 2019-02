«Unité 9»: la scène que nous attendions tous fait fortement réagir

Il aura fallu attendre des années avant d'assister à l'inévitable discussion au cours de laquelle Marie Lamontagne (Guylaine Tremblay) allait révéler la place réelle qu'elle occupe dans la vie de Lucie (Émilie Bibeau).

Un moment auquel les fans d'Unité 9 ont finalement eu droit dans l'épisode diffusé ce mardi 5 février, sur les ondes d'ICI Télé.

Évidemment très chargée émotionnellement, la séquence nous a tout de même pris par surprise en se déployant d'une manière, certes, très prenante, mais néanmoins beaucoup plus sobre que ce à quoi nous pouvions nous attendre.

Facebook/Unité 9

ATTENTION SPOILERS

Nous apprenions la semaine dernière que Lucie souffrait d'une leucémie, et qu'une greffe de la moelle osseuse serait nécessaire pour l'aider à vaincre la maladie.

Ne croyant pas avoir la force pour passer à travers cette dure épreuve, Lucie s'est résignée à simplement profiter des jours qu'il lui reste, au grand dam de Bertrand (Danny Gilmore), qui espérait qu'elle trouverait la motivation dans l'unique idée de voir leur fille grandir.

Après les retrouvailles entre Lucie et Marie, cette dernière apprend qu'elle est compatible pour la greffe, et pourrait donc faire don de la vie une deuxième fois à sa fille. C'est dans ces circonstances que Marie a enfin révélé à une Lucie déjà très affaiblie par la maladie qu'elle est sa génitrice.

Un aveu qui a évidemment permis à Lucie de considérer de nombreux moments de son existence sous un autre angle.

Je t'aime comme une mère, parce que c'est ce que je suis. Marie Lamontagne

Il faut évidemment souligner le travail de l'auteure Danielle Trottier et du réalisateur Jean-Philippe Duval, qui ont su traiter avec finesse et sobriété un moment (très attendu) qui aurait pu facilement basculer dans la surenchère.

Des qualités qui sont à l'image de la façon dont l'auteure met peu à peu le point final à ses différentes intrigues et scelle le destin de ses personnages depuis le début de cette ultime saison.

Le contraste entre l'émotivité de Marie et la faiblesse de Lucie y fut aussi pour beaucoup et, d'un côté comme de l'autre, les deux actrices ont su soutenir et offrir un point d'équilibre au jeu de l'autre.

Au cours d'une longue étreinte entre les deux femmes, un geste discret de Lucie est venu marquer le début de ce nouveau chapitre dans leur relation. Chapitre qui s'annonce d'ores et déjà des plus ardus.

Vives réactions sur les réseaux sociaux

Les téléspectateurs se sont évidemment empressés de commenter la scène sur la page Facebook de l'émission. Sans surprise, la grande majorité d'entre eux ont déclaré avoir été très émus par celle-ci :

«Enfin, et quelle façon de l'avoir annoncé. Wow!»

«Quelle belle scène, très touchant!»

«Enfin! Beau moment.»

«Guylaine Tremblay, tu m'as fait pleurer ce soir. Quelle belle scène, et bravo à Jean-Philippe Duval!»

«Ouf, quel moment touchant. Il était temps.»

La question de la parentalité et les drames familiaux étaient d'ailleurs très présents tout au long de cet épisode, alors que Normand Despins aura visiblement beaucoup de difficulté à se remettre de la mort de sa fille, tandis que Jeanne Biron espère toujours obtenir l'autorisation de sortir de Lietteville pour s'assurer que sa fille grandisse bel et bien dans un environnement sain et harmonieux.

Une demande qui pourrait toutefois être entachée par les méthodes plus drastiques de Boule de quille, qui tente d'obtenir cette faveur par la force, au grand dam de Jeanne, qui fait tout pour se tenir tranquille et éviter les conflits.

Unité 9 est diffusée les mardis à 20 h, sur les ondes d'ICI Télé.

À voir également :