BellCause: 300 000$ pour la santé mentale des itinérants

L'événement Bell cause pour la cause aura des retombées directes pour la population itinérante de Montréal. Une somme de 300 000$ sera versée aux grands refuges pour un programme de soins en santé mentale.

Le Programme de réaffiliation en itinérance et santé mentale (PRISM) sera ainsi élargi. Le programme offre un hébergement de six à huit semaines aux sans-abri, le temps de leur offrir des services de psychiatrie, d'infirmerie, de travail social et de soutien communautaire.

Les personnes ainsi soignées peuvent ensuite être redirigées plus aisément vers des logements permanents.

«Avec, en moyenne, 75% des participants qui déménagent dans un logement stable grâce au PRISM, l'annonce d'aujourd'hui a de quoi nous rendre fiers», affirme le Dr Olivier Farmer, psychiatre à l'hôpital Notre-Dame.

Olivier Robichaud/HuffPost Québec Matthew Pearce, directeur général de la Mission Old Brewery

On n'accepterait pas qu'un autre type de maladie soit une cause directe de l'itinérance. On ne dirait pas que Pierre est itinérant parce qu'il a le cancer. Matthew Pearce, directeur général de la Mission Old Brewery

«Quand je dis aux gens que la santé mentale est une grande cause de l'itinérance, les gens comprennent, souligne Matthew Pearce, directeur général de la Mission Old Brewery. Mais moi, je ne comprends pas. On n'accepterait pas qu'un autre type de maladie soit une cause directe de l'itinérance. On ne dirait pas que Pierre est itinérant parce qu'il a le cancer. Ou que Jeanne soit itinérante à cause de son diabète. Ce ne serait pas acceptable. »

Le programme est un partenariat entre la Mission Old Brewery, la Mission Bon Accueil, l'Accueil Bonneau et les deux CIUSSS du centre-ville.

Plus de détails à venir.

Voir aussi: Sur deux roues dans le métro, le combat d'un héros au quotidien