Des aînés sexy, le calendrier 2019 qui vous fera sourire toute l'année

Ce calendrier des aînés sexy est l'un des 4 éphémérides qui rendent hommage à nos aînés de la plus jolie des façons. Ils sont l'oeuvre de la photographe québécoise Arianne Clément qui signe ces 4 almanachs sexy, rigolo, poétique et des zones bleues.

Arianne Clément

Les profits de ces calendriers mis en vente sur le site de la photographe permettront à celle-ci de poursuivre son travail de longue haleine intitulé Vieillir, regards parallèles.

Le but de ce magnifique projet est de réaliser une série de portraits photographiques mettant en parallèle les modes de vie et les traditions de nonagénaires et de centenaires des zones bleues, ces régions du monde où l'espérance de vie est plus élevée qu'ailleurs et où l'on retrouve un taux exceptionnel de centenaires et de supercentenaires.

Ses portraits sont accompagnés de documents vidéographiques dans lesquels les sujets partagent leurs réflexions, donnent des conseils à l'intention des générations suivantes et entonnent des chansons qui ont marqué leur existence.

Arianne Clément

Pourquoi les aînés ?

Nous vous avons parlé plusieurs fois du travail d'Arianne Clément. Au cours de sa carrière, elle a réalisé différents reportages artistiques et documentaires auprès de marginaux, de sans-abris, de gitans, de réfugiés, d'autochtones, d'orphelins, etc.

Depuis quelques années, ce sont les personnes âgées, dramatiquement sous-représentées dans l'espace public, qui ont attiré son attention. Nous vous avions présenté deux de ses projets étonnants: Paul (101 ans) et son épouse Christine (87 ans) se dévoilent nus et amoureux ainsi que d'une magnifique série photo sur les rituels beauté de femmes centenaires au Québec.