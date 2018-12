«Occupation Double Grèce»: fins de parcours et révélations chocs

Il ne reste plus qu'une semaine à l'aventure Occupation Double Grèce, et avec encore deux couples à éliminer, tout était encore possible avant l'épisode du dimanche 2 décembre... ou presque.

Si Catherine et Andrew forment actuellement le couple ayant le plus de chances de mettre la main sur le micro-loft Bonneville, les voitures, l'ameublement dernier-cri et tout le tralala, il restait à voir si un autre couple pouvait remonter suffisamment la pente pour brouiller les cartes.

Le public pourra-t-il faire fi des cachotteries d'Olivier et Pézie?

Renaud a-t-il pu sauver la face en expliquant ses décisions des neuf dernières semaines?

Maude et Jonathan peuvent-ils vraiment se sauver avec la victoire même s'ils ne forment pas un couple?

Yan et Julie-Anne... Bon, parlons-en de Yan et Julie-Anne...

En couple ou pas?

Même une visite des fonds marins en compagnie du légendaire Mario Cyr n'aura pu aider Yan et Julie-Anne à se rapprocher davantage.

Julie-Anne a confirmé qu'elle aimait bien le jeune homme, mais pas autant qu'elle le voudrait, réalisant de plus en plus qu'elle ne voit aucun potentiel amoureux à long terme.

Au party de la semaine, Julie-Anne a décidé de faire part de ses réels sentiments à Yan, ce qui a complètement chamboulé le jeune homme.

Comble d'ironie, Yan avait gagné auparavant la deuxième et dernière place à la table de délibération.

Je pense que moi j'ai besoin de plus, et que lui il a besoin de moins. Julie-Anne

Puis, au souper, Julie-Anne a bien expliqué qu'elle désirait prendre son temps et être bien certaine de sa décision, car elle a vécu beaucoup de peines d'amour par le passé et désire que sa prochaine relation soit la bonne.

Du côté de Maude et Jonathan, même les somptueux paysages de la Tunisie n'auront pas été suffisants pour les aider à se rapprocher davantage.

Ne voulant pas laisser le jeu influencer l'évolution de leur «couple», les deux amis se disent néanmoins intéressés à se connaître davantage loin des caméras, une fois l'aventure terminée.

À l'instar de bien des téléspectateurs, Jay Du Temple n'a pu cacher sa déception à la suite de cette absence de rapprochements. «Bin coudonc, je vais le frencher moi, Jonathan», a-t-il blagué.

Fini les cachotteries?

Au souper, Jay Du Temple a décidé de jouer les Paul Arcand en posant les «vraies questions».

Olivier et Pézie ont ainsi été obligés de révéler qu'ils s'étaient aussi textés avant de prendre ce fameux café de trois heures qui a fait tant jaser... lequel s'est finalement prolongé avec une bouteille de vin.

À la table de délibération, Yan et Jonathan ont dû choisir lequel de leurs couples respectifs devrait quitter la Grèce. Un scénario un peu arrangé avec le gars des vues pour permettre aux «vrais» couples de poursuivre leur périple encore quelques jours? À vous de décider!

Après un parcours bien rempli, l'aventure s'est finalement terminée pour Maude et Jonathan. Un départ qui s'est fait dans la bonne humeur, tandis qu'Olivier a chanté une chanson de son cru pour célébrer leur périple commun.

Un dernier couple devra quitter l'aventure ce mercredi, avant que les six finalistes s'envolent pour Hawaï et reviennent dans le climat indécis du Québec, dimanche prochain, pour la grande finale. Et ce seront les candidats exclus qui auront la tâche de prendre cette importante décision.

Occupation Double Grèce est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.

