Le budget 2019 de la Ville de Montréal offre tout un revirement de situation par rapport à l'année précédente. Après avoir fortement augmenté les taxes résidentielles et non résidentielles en 2018, l'administration Plante se colle au niveau de l'inflation pour 2019. La plupart des commerçants verront une baisse de taxes.

Ainsi, les contribuables montréalais devront payer en moyenne 1,7% de plus en taxes totales pour leur résidence, soit le niveau d'inflation prévu par le Conference Board du Canada. Pour le non résidentiel, la hausse est limitée à 1,3%.

Un immeuble résidentiel qui vaut 432 000$ paiera donc 63$ de plus que l'an dernier. Un immeuble commercial valant 450 000$ aura une baisse de taxes de 1620$.

Taux différencié pour les petits commerces

C'est par le biais d'un taux de taxation différencié que la Ville en arrive à ce résultat. Les immeubles non résidentiels auront désormais un taux inférieur pour la première tranche de 500 000$ de la valeur de l'immeuble.

«Les commerces montréalais propulsent la ville et lui donnent une diversité unique. Plus que jamais, la Ville de Montréal pense à eux», affirme la mairesse Valérie Plante.

La mesure s'appliquera aux immeubles dont la valeur est inférieure à 3 M$, soit 90% du total. Un peu plus de la moitié des immeubles, principalement des petits commerces, verront une diminution de 10% de leurs charges fiscales totales. Pour les immeubles les plus chers, la hausse s'approchera de 2%.

La mesure ne coûtera rien à la Ville. Les quelque 30,5 M$ de taxes perdues seront imposés aux immeubles les plus chers.

Ce crédit de taxes s'ajoute à l'aide financière promise pour les commerces affectés par des chantiers de construction. Environ 5,2 M$ seront payés en 2019 pour des chantiers qui étaient en cours en 2016, 2017 et 2018.

Pressions fortes du milieu

Les pressions étaient fortes sur l'administration Plante pour instaurer ce taux différencié, rendu possible grâce au statut de métropole accordé l'an dernier. La mesure fait partie des recommandations du comité instauré par la mairesse en vue de créer le Plan commerce.

Selon des observateurs rencontrés par le HuffPost Québec, la baisse du taux de taxes est la principale mesure permettant à la Ville de stimuler l'économie montréalaise.

L'an dernier, Mme Plante et le président du comité exécutif, Benoit Dorais, avaient été fortement critiqués pour avoir augmenté les taxes au-delà du niveau de l'inflation. Le milieu des affaires avait particulièrement décrié la mesure.

Nouvelle taxe sur le transport

La taxe foncière générale ne bougera pas en 2019. Ce sont les taxes spéciales, comme la taxe de l'eau, qui font augmenter le compte de taxes.

La Ville de Montréal crée d'ailleurs une nouvelle taxe pour financer la priorité numéro 1 de la mairesse, soit la mobilité.

La mesure fera augmenter le compte de taxes résidentiel d'environ 0,3% et le compte non résidentiel de 0,35%. Ces augmentations sont comprises dans les augmentations globales calculées par la Ville, soit 1,7% pour le résidentiel et 1,3% pour le non résidentiel.

La taxe permettra à la Ville d'engranger environ 11,2 M$. Cette somme sera versée à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), responsable de la planification et du financement du transport en commun dans le Grand Montréal.

D'autres priorités de la mairesse, notamment les milieux naturels et l'habitation, reçoivent des sommes supplémentaires.

Le budget de l'habitation sera presque doublé pour atteindre 90,1 M$. Une somme de 60 M$ est mise de côté pour l'acquisition de milieux naturels.

Rappelons que la Ville a d'importantes ambitions pour le secteur de l'Anse-à-l'Orme, qu'elle veut transformer en parc national urbain. Le golf d'Anjou est aussi dans la mire de l'administration Plante.

Le budget total de la Ville de Montréal pour 2019 s'élève à 5,7 G$, soit 232,9 M$ de plus que l'année en cours.