6 nouveaux cafés branchés où se précipiter à Montréal

Puisqu'on est plusieurs à avoir besoin de notre dose de caféine pour fonctionner, mais qu'on aime ça faire changement parfois, voici six nouveaux cafés qui valent le détour dans la métropole.

Café de la SAT

Tout le monde était déjà fan de la terrasse de la Société des Arts technologiques et de son fameux Labo culinaire, mais voilà qu'on retournera au 1202, Boulevard Saint-Laurent pour son tout nouveau café qui donne sur la rue, au rez-de-chaussée.

Habitent maintenant l'immense local au design industriel baigné de lumière naturelle tables, chaises et un comptoir où on peut se procurer quelques déclinaisons caféinées et gourmandises. Un peu dans le même esprit que le Foodlab, on y retrouvera une cuisine santé de saison élaborée avec des produits locaux. Les prix : entre 2,50$ pour un croissant à une salade gravlax de bœuf chimichurri à 12$.

L'établissement travaillera avec différents torréfacteurs d'ici tous les mois afin de faire découvrir toutes les subtilités de chaque grain. En ce moment, on peut goûter au café de l'atelier Kittel.

Courtoisie SAT

La SAT, un organisme à but non lucratif, compte éventuellement y offrir aussi toutes sortes d'ateliers et formations, dont des dégustations de vins nature, auxquels tout le monde pourra participer.

Ouvert entre 7h30 et 17h en semaine et entre 10h et 17h (sans cuisine, toutefois) les fins de semaine, on s'y voit bien faire des réunions d'équipe.

1201, Boulevard Saint-Laurent, Montréal

Gypsy

GypsyCafe+Bar

Il nous arrive de Bali, mais est mené par un Montréalais. Le tout nouveau Gypsy Café + Bar promet de vous transporter ailleurs. Pas à la populaire île indonésienne, mais plutôt en Californie.

Dans une ambiance apaisante imposée par un décor épuré où bois, verdure et béton se côtoient, on vous propose de venir prendre un café, un verre de vin ou des cocktails avec de petits plats santé soignés. Pensez salades fraîches, tartines et bols gourmands ainsi que brunchs copieux. Le tout signé Robin Filteau-Boucher, qu'on a pu voir à l'émission Les Chefs entre autres.

Les adeptes d'Occupation Double ont probablement déjà vu le premier café de Kevin Latrem à Canggu, Bali, autant populaire auprès des candidats et de l'équipe de tournage que dans les guides touristiques de la populaire destination indonésienne.

Ouvert de 8h, à tard le soir.

500, rue Rachel Est, Montréal

Café Banc Public

La rue Parc a un nouvel incontournable: le charmant Banc Public. À la fois un café de quartier, un comptoir, une pâtisserie, et un petit resto ou même une buvette, il offre déjeuners (sandwichs déjeuners, smoothies et gaufres), dîners (sandwichs-salades-repas), ainsi que desserts gourmands gourmands réconfortants faits maison. Arrive l'heure du 5 à 7 et on pige parmi une liste intéressante d'importations privées à prix raisonnable.

Tout ce qu'on a commandé lors de notre première visite était savoureux, jusqu'au tataki de thon servi sur nouilles de soba.

Le décor, lui, est des plus accueillants avec ses bancs d'église, ses lampes suspendues et les quelques touches de verdure.

Gage de qualité: derrière le projet, on retrouve l'équipe du Bistro Lustrucru, situé d'ailleurs la porte à côté.

5161, avenue du Parc, Montréal

Café Chez l'Éditeur Griffintown

Après le succès du café littéraire Chez l'Éditeur situé dans Villeray, Les Éditions Québec Amérique ouvrent une seconde succursale dans Griffintown, sur la rue Notre-Dame Ouest à deux pas du restaurant HVOR.

Le concept reste le même: un sympathique endroit au décor épuré et moderne où il fait bon bouquiner avec un café ainsi et gourmandise à la main. L'espace offre la possibilité de se procurer les livres des éditeurs Québec Amérique et Cardinal. Ça se veut aussi un lieu de rencontre où on peut assister à des ateliers, des conférences et des lancements.

1372, Notre-Dame Ouest, 2e étage, Montréal

Caffe Un Po' Di Più

L'équipe derrière l'une des meilleures adresses pour le lunch de la métropole, Olive & Gourmando, ouvre le café-bistro italien Un Po' Di Più à quelques pas de son premier commerce.

On y sert autant café et plaisirs sucrés le jour que vins, cocktails, et petits plats italiens en soirée. Caprese, huîtres, bruschetta réinventée et salade sont entre autres au menu.

Le décor néo-italien chic vous charmera. On y mêle du marbre vert à de la boiserie acajou, quelques petites touches de velours par ci complimentées d'un élégant carrelage. Pas gênant de venir y prendre un verre ou un café au bar.

On y accourt du matin au soir, de 8h à 23h, toute la semaine.

3, rue de la Commune Est, Montréal

Ssense café

Définitivement l'un des plus beaux cafés – même endroit tout court – de Montréal, le Ssence café attire les amateurs d'espaces minimalistes, de cuisine fraîche et moderne ainsi que de café, bien sûr.

Qui ne l'a pas vu passer le chic local industriel envahi de lumière sur son fil Instagram?

Situé dans le même immeuble que la boutique de luxe du même nom, le café offre une dizaine de plats, tartares dont un au bœuf Wagyu, salades et croque-monsieur accompagné de jus pressés à froid, de kombucha maison, ou de vins natures. Laissez-vous tenter aussi par une petite pâtisserie pour bien compléter l'expérience.

Psst: les propriétaires de l'entreprise montréalaise Ssense se sont associés au duo derrière les bien-aimés restaurants Le Fantôme et Pastel, Kabir Kapoor et Jason Morris.

418 Rue Saint-Sulpice, Montréal

En bonus: trois cafés (un p'tit peu plus vieux)

Ils ont ouvert l'hiver dernier, mais ils valent aussi le détour. Passez au sublimissime café trempé dans le rose Pastel Rita ou au charmant café de quartier São, pour rencontrer entre autres leurs propriétaires passionnés.

Autre belle option un peu plus à l'est : Station W aux Shops Angus.

VOIR AUSSI :