Ceux qui ne sont pas passés au nord de la station de métro Préfontaine depuis longtemps vont faire le saut. Non, il n'y a pas juste un supermarché installé dans les vestiges d'une gare. Plusieurs projets ont poussé au quartier Angus dont certains restaurants, bars et cafés forts sympathiques. Voici nos quatre préférés du moment.

Le populaire café du quartier Verdun a un petit frère depuis peu aux Shop Angus. Installé dans un immense local au décor industriel et minimaliste, aux côtés de voisins tout aussi gourmands, Station W offre salades fraîches, sandwichs décadents, brunchs simples, viennoiseries et autres plaisirs sucrés faits maison. Un sympathique café où on retourne autant pour un lunch entre amis que pour bouquiner. Ne manquez pas surtout pas de goûter à leurs grilled cheese!

2600, Rue William-Tremblay, suite 124

Le HuffPost Québec était à la soirée de lancement. Voyez toutes les photos :

Ouverture du café Station W aux Shops Angus Ouverture du café Station W aux Shops Angus











1 of 25 Partager cette image:













#LCFmtl #mtl #fromage #fromagerie Une publication partagée par La Cloche à Fromage (@laclocheafromagemtl) le 15 Juin 2017 à 2 :49 PDT

Le paradis de l'amateur de fromage est au coin des rues William-Tremblay et André-Laurendeau. Le concept français importé au Québec il a y a tout juste un an est délicieux de A à Z. La Cloche à Fromage, c'est une fromagerie, un restaurant, un café, et un lieu de rencontre.

On y découvre plus d'une centaine de fromages - autant québécois qu'européens, pour emporter ou à déguster sur place, plusieurs variétés de pain local, de sandwichs pour emporter, et de café accompagné de mignardises.

Parlant de rencontre, on vous souhaite de croiser le propriétaire Olivier Tourette, sympathique personnage et fin connaisseur qui a transporté l'entreprise familiale (La Cloche à Fromage) au Québec. Il ne vous faudra montrer qu'un minimum d'intérêt pour que le spécialiste de père en fils ne déballe tout sur la richesse, l'histoire et la fabrication de chaque fromage devant vous.

2600, Rue William-Tremblay, suite 130

Sans aucun doute la meilleure table du coin. Chez Hoogan et Beaufort, on mange et boit extraordinairement bien. Pas étonnant, on retrouve en cuisine le chef Marc-André Jetté, un ancien des 400 coups.

Autant on aime s'attabler dans le magnifique local aux plafonds vertigineux, poutres et briques apparentes, meublé de vieilles lampes de gares et de chaises de bistro remises au goût du jour. L'été, on adore profiter des derniers rayons sur leur spacieuse terrasse munie de parasols. Un heureux mélange de contemporain et d'ancien (dû, entre autres, à l'ancienne gare qui y était), comme dans l'assiette. On pense, entre autres, à la côte de boeuf vieillie 30 jours (présentement au menu du soir) servie avec cappelletti, ricotta, carotte et champignons. Un délice réconfortant à partager!

En fait, à chaque visite, on a le goût de commander toute la carte, en commençant par les pâtes maison. Et on sait qu'on ne sera jamais déçu de la présentation.

4095, Rue Molson

Un autre café a poussé dans le coin vers la fin de l'été dernier. Le Yulcité - café urbain saura vous vivifier. Avec sa luminosité abondante, ses plantes accrochées un peu partout, sa déco ludique et minimaliste nous ont charmé. Et ah qu'il fait bon de profiter de la terrasse avec un café glacé ou un gelato l'été venu.

Dans l'assiette, des plats maisons, principalement végétariens et véganes : sandwichs, bols fraîcheur, salades, soupes. Vous avez soif? On y trouve une sympathique sélection de bières et vins en importation privée. Ne manquez pas non plus le brunch les samedis et dimanches, comprenant entre autres le bagel de gravlax ou encore les pancakes véganes.

Il y a aussi un coin pour les petits, mais rien pour vous déranger pendant votre tête-à-tête avec votre portable.

3240, Rue Rachel Est

VOIR AUSSI :