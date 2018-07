La distribution de la nouvelle série de TVA, un thriller en 10 épisodes intitulé Le jeu qui aborde le sujet de la cyberintimidation, a été annoncée.

Plusieurs acteurs se joindront à Laurence Leboeuf et Éric Bruneau, le duo-vedette de la série. Debbie Lynch-White, Maxime Gaudette, Iannicko N'Doua, Julianne Côté, Mathieu Handfield et Julien Carrière incarneront des employés d'Arcade Games.

Monique Spaziani, Laura Compan, Alice Moreault et Catherine Bérubé constitueront l'entourage du couple.

Laurence Leboeuf s'y glissera dans la peau de Marianne, une fougueuse conceptrice de jeux vidéo dont la carrière est en plein essor, et qui trime dur pour se tailler une place dans un milieu essentiellement masculin. À l'aube de la trentaine, la jeune femme bosse déjà à développer son propre jeu dans un grand studio montréalais, où travaille également son copain, Julien (Éric Bruneau).

Production conjointe d'Amalga (L'Échappée, Olivier, Feux, etc) et Québecor Contenu, Le jeu est l'œuvre des scénaristes Mylène Chollet (L'Échappée) et Martin Girard (Web Thérapie, Nitro Rush), qui ont développé la fiction en collaboration avec l'auteure Nadine Bismuth (qui, pour la télévision, a contribué à Au secours de Béatrice, En thérapie et Les hauts et les bas de Sophie Paquin).

Claude Desrosiers (Feux, Olivier) et Anne De Léan (Un tueur si proche, Subito Texto, Les argonautes) se partageront la réalisation. La série sera diffusée en septembre.