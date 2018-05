Nouveau thriller avec Laurence Leboeuf et Éric Bruneau à TVA

L'ex-couple Laurence Leboeuf – Éric Bruneau sera le duo-vedette d'une nouvelle série de TVA à l'automne, un thriller en 10 épisodes intitulé Le jeu et traitant d'un sujet on ne peut plus d'actualité: la cyber-intimidation.

Production conjointe d'Amalga (L'Échappée, Olivier, Feux, etc) et Québecor Contenu, Le jeu est l'œuvre des scénaristes Mylène Chollet (L'Échappée) et Martin Girard (Web Thérapie, Nitro Rush), qui ont développé la fiction en collaboration avec l'auteure Nadine Bismuth (qui, pour la télévision, a contribué à Au secours de Béatrice, En thérapie et Les hauts et les bas de Sophie Paquin).

On connaitra sous peu le reste de la distribution du Jeu, mais on sait déjà que Laurence Leboeuf s'y glissera dans la peau de Marianne, une fougueuse conceptrice de jeux vidéo dont la carrière est en plein essor, et qui trime dur pour se tailler une place dans un milieu essentiellement masculin. À l'aube de la trentaine, la jeune femme bosse déjà à développer son propre jeu dans un grand studio montréalais, où travaille également son copain, Julien (Éric Bruneau).

Dans la vie, Laurence Leboeuf et Éric Bruneau ont été amoureux pendant quatre ans. Ils avaient fait connaissance sur le plateau du film Les pieds dans le vide, en 2009, et s'étaient séparés en 2013.

Lors d'un panel, Marianne dénoncera avec véhémence les trolls qui propagent la haine sur Internet. Bien vite, notre héroïne se retrouvera au cœur d'une controverse sur les réseaux sociaux, qui culminera par une agression envers sa personne... et dont elle ne gardera aucun souvenir. Pendant qu'elle tentera tant bien que mal d'élucider le mystère de ce blackout et de mettre en place les morceaux du casse-tête, Marianne continuera d'être la cible d'une campagne de dénigrement et de harcèlement, qui mettra sa vie et celle de ses proches en danger. Elle devra en outre trouver la force et le courage de terminer la création de son jeu dans les délais imposés, défi sur lequel repose son avenir professionnel.

«S'amorce alors une course contre la montre, semée d'embûches et de revers, mais aussi d'avancées et de victoires», indique TVA dans le communiqué d'annonce du Jeu, en soutenant par ailleurs que le suspense mettra à rude épreuve les nerfs de Marianne, mais aussi ceux du téléspectateur.

«Nous sommes heureux de présenter ce nouveau thriller qui aborde des thèmes très actuels tels la cyber-intimidation, le harcèlement et les mauvais côtés des réseaux sociaux. L'action se situe dans l'industrie des jeux vidéo, dont Montréal est devenue une véritable plaque tournante, et nous sommes ravis que Laurence Leboeuf et Éric Bruneau aient accepté d'y participer» a déclaré Ginette Viens, vice-présidente Marques et contenus chez Québecor Contenu.

Le tournage des 10 tranches d'une heure du Jeu débutera lundi prochain, le 14 mai. Claude Desrosiers (Feux, Olivier) et Anne De Léan (Un tueur si proche, Subito Texto, Les argonautes) se partageront la réalisation.