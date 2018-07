Guy Nantel et Richard Martineau réagissent vivement à l'annulation de «SLĀV»

Quelques minutes à peine après l'annulation de toutes les représentations du spectacle SLĀV par le Festival International de Jazz de Montréal, Guy Nantel a tenu à exprimer son point de vue sur le sujet par l'entremise de sa page Facebook.

«Incroyable comme tout le monde plie devant les doléances des nonos paranos de notre société qui voient du racisme partout», écrit l'humoriste.

«À ce compte-là, voici la définition du blues: Genre musical, vocal et instrumental dérivé des chants de travail des populations afro-américaines. Fait que si jamais on poigne encore un Blanc à chanter du blues, il a besoin de s'excuser.»

Habitué à la controverse, Nantel a également présenté (sarcastiquement) ses excuses au peuple japonais pour s'être approprié leur culture en suivant des cours de karaté depuis 12 ans.

«Époque ridicule, perdue dans son histoire et surtout perdue dans ses repères», conclut-il.

Guy Nantel ne s'était pas gêné non plus, hier, pour commenter longuement la controverse entourant le costume porté par Klô Pelgag lors de la fête du Canada.

De son côté, Richard Martineau n'a pas non plus mâché ses mots face à la décision du Festival de Jazz, et a fait connaître son mécontentement et son indignation dans une série de tweets on ne peut plus clairs:

Honte au Festival de Jazz qui a cédé à la menace des zélés de la rectitude politique et annulé le spectacle SLAV...



Honte à vous, vous participez, par votre manque de courage, à faire reculer la liberté des artistes. — Richard Martineau (@RiMartineau) 4 juillet 2018

Et la chanteuse Marie-Josée Lord ? Devrait-elle arrêter de chanter des opéras italiens ?



Le concept d'appropriation culturelle est DÉBILE, STUPIDE et DANGEREUX ! Luttons contre la rectitude politique ! — Richard Martineau (@RiMartineau) 4 juillet 2018

Des Blancs qui jouent du jazz, n'est-ce pas de l'appropriation culturelle ? Faudrait-il interdire le Festival de Jazz aux musiciens qui ne sont pas noirs ? — Richard Martineau (@RiMartineau) 4 juillet 2018

