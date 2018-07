Le kombucha, ce thé fermenté acidulé et effervescent, est devenu tellement populaire qu'il aura son tout premier festival international entièrement consacré à ses subtilités : le BOOCHFEST.

Organisé le 22 juillet à Ottawa, il rassemblera des brasseurs internationaux renommés ainsi que des micro-producteurs provenant du Canada, des États-Unis et des régions aussi lointaines que l'Islande. Parmi ceux-ci, les géants GT's, Brew Dr., Kombucha Iceland, Culture Kombucha et bien sûr, le montréalais RISE kombucha, partenaire de l'événement.

Au programme : dégustations, compétition de kombucha maison, rencontres avec de grands producteurs et stations gourmandes.

Facebook/Boochfest

« C'est un rêve devenu réalité de voir un festival dévoué au Kombucha. Quand j'ai commencé à mettre mon infusion en bouteille il y a plus de 20 ans maintenant, j'avais du mal à expliquer ce que c'était, et il était encore plus difficile de convaincre les gens de l'essayer », raconte GT Dave, le fondateur de Living Foods de GT. « Aujourd'hui, c'est incroyable pour moi de voir que l'appréciation du Kombucha a atteint le genre de niveau qui le permet d'être le point focal d'un événement. Je suis très fier ! »

Reconnu pour ses vertus bénéfiques pour la santé, comme ses propriétés anti-cancérigènes et ses bienfaits pour la digestion et le système immunitaire, le kombucha a remplacé le jus, les boissons gazeuses et même l'alcool dans la diète de plusieurs foodies soucieux de leur santé. La preuve, sa popularité n'a pas cessé d'augmenter ces dernières années et ses ventes annuelles devraient s'établir à 1,8 milliard de dollars d'ici 2020, selon Forbes.

Où : À l'intérieur du bâtiment de l'horticulture au parc Landsdowne au 1525 Princess Patricia Way à Ottawa, Ontario

Quand : 22 juillet entre 10h et 16h.

