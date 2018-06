21 festivals bouffe + alcool à ne pas manquer cet été

Gourmands, impossible de vous ennuyer cet été. Chaque week-end jusqu'à la fin septembre est organisé un nouveau festival culinaire ou alcoolisé pour vous permettre de vous sustenter tout en festoyant. Tour d'horizon des événements à ne pas manquer!

YelloWeek de Veuve Clicquot - Du 19 au 23 juin

Les bulles coulent à flots pendant la YelloWeek de Vancouver à Montréal. Plusieurs festivités mettant à l'honneur le champagne Veuve Clicquot sont prévues. Parmi les plus soirées les plus invitantes dans la métropole, on note le Girl Boss Bash au Nhâu bar, le 21 juin, qui rendra hommage aux femmes d'affaires ou encore les « Accords mets et bulles » à l'Atelier de Joël Robuchon le 22.

Marché Grey Goose

Venez déguster des cocktails faits avec la fine vodka française Grey Goose lors du premier marché éphémère de la marque. Situé au jardin du Musée d'art contemporain, en plein quartier des spectacles, vous pourrez aussi y découvrir une tonne de produits fins dans un décor signature très classe.

Fruits et légumes en saison, baguettes fraîches, fromages des plus raffinés, charcuteries, café par Café Olimpico, viennoiseries et pâtisseries françaises de chez Duc de Lorraine, miel d'Alvéole, confitures et conserves débordantes de saveur de chez l'Étagère gourmande, fleurs de L'Atelier Floral, sorbets de chez Bilboquet et cocktails au bar à cocktails Le Grand Fizz Grey Goose.

L'admission est libre, mais il vous faudra tout de même débourser un peu si vous désirez boire.

Cocktail Fest - 8 juillet

Venez découvrir les créations des meilleurs mixologues de la métropole au tout premier CocktailFest qui se déroulera au Théâtre St-James à Montréal. Parmi les bars participants, on note : Santos, Le Royal, Alfies, Mayfair, le Kampai Garden, Les Enfants Terribles, Le Bird Bar, le Bord'Elle, et Soubois.

Différents forfaits - dont un incluant consommation illimitée - sont disponibles en ligne. Et comme il faut manger quand on boit, différentes stations gourmandes vous attendront.

Festival des bières de Laval - Du 13 au 15 juillet

Plus de 40 microbrasseries québécoises vous feront découvrir le fruit de leur passion, la broue, au Centre de la nature de Laval.

Les festivaliers ont l'occasion chaque année d'y participer à des ateliers de dégustation et d'accord bières et mets, tout en profitant d'animation pour la famille et de spectacles musicaux en soirée. Canailles et Mononc'Serge sont notamment attendus cette année.

Festival du homard des Îles-de-la-Madeleine - Du 13 au 15 juillet

Si vous avez la chance d'être aux Îles, profitez-en pour goûter au homard et échanger avec les pêcheurs et les travailleurs de la mer dans un décor enchanteur. Belle façon de souligner la fin de la saison de la pêche.

Festival brassicole de la Mauricie - Du 13 au 15 juillet

Les producteurs agricoles de la Mauricie, de même que les malteries et les microbrasseries québécoises vous invitent au Parc Antoine Gauthier à Trois-Rivières afin de déguster une cuvée toute spéciale de bières concoctées à partir de grains cultivés dans la région.

Au programme : ateliers de dégustation de bières et de produits alimentaires à base d'orge, activités pour tout le monde et spectacles.

Festival des bières du monde de Saguenay - Du 19 au 22 juillet

C'est le party chaque année au Festival des bières du monde de Saguenay. Pour cette 10e édition, quelque 65 exposants et artisans seront sur la Zone portuaire de Chicoutimi pour couler quelque 450 bières d'ici et d'ailleurs. Sean Paul, Three Days Grace et Éric Lapointe, entre autres, enflammeront la foule en soirée.

L'an dernier près d'un million de litres de bière a été bu en quatre jours. Ça lève, disons!

Le Rendez-vous international de la grillade de Saint-Calixte - 20-21 juillet

Plusieurs chefs cuisiniers et pâtissiers se réunissent pour proposer aux festivaliers des mets inspirés des saveurs du monde. Il est possible d'observer les pros du domaine en action lors de démonstrations. Ça va boucaner dans Lanaudière!

Festival des bières d'Alma - Du 26 au 28 juillet

Une trentaine de kiosques de bières de microbrasseries en plus de stations gourmandes vous attendent sur la rue Collard à la Place Cogeco d'Alma. Plus de 300 broues seront à votre disposition.

Plus de 15 000 visiteurs sont attendus à cet événement des plus rassembleurs.

Festival du bleuet - Du 1er au 5 août

Comment célébrer le bleuet si ce n'est pas au Saguenay Lac Saint-Jean? Le petit fruit bleu, symbole de l'identité culturelle de la région, sera à l'honneur à Dolbeau-Mistassini afin que vous le redécouvriez dans une multitude de recettes.

Festival de la bière de la Côte-Nord - Du 2 au 4 août

Le parc des Pionniers à Baie-Comeau accueillera la cinquième édition du festival brassicole. Karim Ouellet et SOS R'N'R (formé d'anciens membres de Offenbach avec Martin Deschamps) s'occuperont de mettre de l'ambiance en soirée.

L'acquisition d'un passeport pour le week-end ou à la journée est obligatoire pour avoir accès au site lors du festival.

(Psst: ils proposent des t-shirts pour couples ou amis qui ont le coude léger plutôt cocasses)

Semaine italienne de Montréal - Du 3 au 12 août

L'événement qui célèbre l'héritage italien soufflera sa 25e bougie cette année. Gastronomie, spectacles, tournois, opéra et mode sont encore au programme. Une tonne d'événements est organisée dans différents arrondissements de la métropole et même à Laval. Un coup d'oeil à la programmation complète est de mise. On ne dira pas non à un cannoli!

Festival Vins et histoire de Terrebonne - Du 10 au 12 août

On y va et on y retourne depuis 22 ans au Festival Vins et histoire de Terrebonne pour déguster toutes sortes de vins dans un décor verdoyant. Plus de 1000 produits différents - incluant des alcools forts - y sont présentés dans des espaces thématiques.

Belle occasion de découvrir les vignerons québécois!

Festibière de Québec - Du 16 au 19 août

Quelques 65 exposants se rassemblent à l'Espace 400e du Vieux-Port de Québec pour vous surprendre avec leur broue. On peut aussi y déguster cocktails, whiskys et cidres. Côté bouffe, on se tourne vers les camions de rue! Animation, zone de jeux géants, spectacles, et même un tournoi de roche-papier-ciseau pimenteront cette 9e édition à Québec.

Psst: on peut acheter notre verre officiel et nos jetons de dégustation en prévente.

Marché de nuit asiatique - Du 17 au 19 août

Vous pourrez vous remplir la panse de mets typiquement asiatique lors du très attendu deuxième Marché de nuit asiatique au quai de l'Horloge, dans le Vieux-Port de Montréal.

Au programme : plus de 60 restaurants qui proposeront des plats inspirés de la cuisine de rue asiate entre 3$ et 5 $ (et certaines spécialités dites «premium» à 7 ou 8 $). Performances artistiques et jeux pour petits et grands divertiront les foodies sur place.

Ne vous fiez pas à l'intitulé «de nuit» de l'événement. Il débutera dès 11h le samedi et dimanche.

Foire Gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est Ontarien - Du 17 au 19 août

De nombreux exposants de la région se réunissent afin de faire découvrir une sélection de produits locaux avec comme porte-parole le chef italien Stefano Faita. Le rendez-vous annuel vise à mettre en valeur l'industrie agroalimentaire de la région.

Festival de la poutine de Drummondville - Du 23 au 25 août

Venez déguster de multiples versions de l'un de nos plats nationaux préférés à Drummondville. Comme chaque année, une méchante belle brochette d'artistes est attendue. Hubert Lenoir, Robert Charleboix, Geoffroy, Matt Holubowski, Dead Obies, 2 Frères, Lisa Leblanc et Marjo seront de la partie.

Festival Bières et Saveurs de Chambly - Du 31 août au 3 septembre

Le plus grand festival de bières artisanales au Québec a lieu au Parc du Fort-Chambly pendant le long week-end de la fête du Travail.

Plus de 110 microbrasseurs, vignerons, et cidriculteurs des quatre coins du Québec seront sur place.

Cette année, on peut compter sur les performances de Karim Ouellet, King Melrose et Pépé et sa guitare pour divertir les quelque 65 000 festivaliers attendus.

Un succès chaque année!

Fête des vendanges Magog-Orford - 1-2-3-8-9 septembre

Vous ne connaissez pas les vins de chez nous? La meilleure façon de vous initier est d'aller faire un tour à la 25e édition de la Fête des vendanges Magog-Orford qui a lieu à la pointe Merry de Magog.

On promet de vous apprendre l'ABC du vin, de la bière, des spiritueux et de la mixologie en plus de donner des ateliers culinaires. Vous pourrez rencontrer par le fait même plusieurs artisans du milieu agroalimentaire et peut-être même la célèbre sommelière Jessica Harnois, porte-parole de l'événement l'année dernière (Sa présence à la 25e édition n'avait pas encore été confirmée au moment d'écrire ces lignes).

Une bouteille à la main, vous pourrez vous régaler à l'une des stations de l'allée des foodtruck.

Tout comme le vin québécois, c'est un festival qui a bien mûri.

YUL EAT - Du 10 au 16 septembre

Le festival gourmand ultra montréalais souffle sa cinquième bougie cette année et pour l'occasion, une programmation de feu a été mise en place.

Chefs réputés, producteurs d'alcool, démonstrations culinaires et ateliers-surprises attendent les participants début septembre au Quartier des spectacles. Parmi les invités de marque : Antonin Mousseau-Rivard du restaurant Le Mousso, élu meilleur resto de l'année au dernier gala des Lauriers, David McMillan (Joe Beef, Liverpool House, Vin Papillon, Mon Lapin), Martin Juneau ou encore Emma Cardarelli (Nora Gray, Elena).

On note, entre autres, le retour du Parcours Gourmand, qui promet de vous faire découvrir, un verre à la main, le meilleur de la bouffe d'ici à travers trente kiosques de dégustation. C'est LE festival culinaire à ne pas manquer.

Bière Fest de Rivière-du-Loup - 13-14-15 septembre

Événement festif qui marque la fin de la belle saison, le Bière Fest qui se déroule au Parc Blais à Rivière-du-Loup est l'occasion parfaite pour découvrir le houblon québécois tout en cassant la croûte.

L'entrée sur le site est gratuite. Il suffit de s'acheter un forfait avec des jetons de dégustation.

L'événement est toujours des plus festifs!

