Selon certains stéréotypes, les hommes passent beaucoup de temps à penser à leur pénis.

Avoir un pénis signifie-t-il connaître ce qui est ou n'est pas «normal»? Et qu'est-ce qui est considéré comme «normal» pour un organe qui varie considérablement d'une personne à l'autre? Qu'est-ce qui est vraiment anormal et nécessiterait un petit détour chez le médecin?

Lisez la suite pour quelques informations - et peut-être une bonne dose de réconfort.

Makidotvn via Getty Images

Quelle est la taille moyenne?

Selon une enquête menée en 2006, 45% des hommes sont insatisfaits de la taille de leur pénis, et la plupart d'entre eux aimeraient que leur pénis soit différent.

«Il n'existe peut-être pas de pénis "normal", mais il existe un pénis "moyen"», a déclaré le docteur Oliver Gralla, spécialiste de la santé masculine et auteur de Happy Down Below, au HuffPost Canada.

Une étude du British Journal of Urology International portant sur 15 000 hommes dans le monde a révélé que la longueur moyenne du pénis au repos est environ de 9,16 centimètres (3,6 pouces) et que la longueur moyenne du pénis en érection est de 13,12 centimètres (5,2 pouces).

Pour la circonférence, la moyenne du pénis au repos est de 9,31 centimètres (3,7 pouces) et la moyenne lors d'une érection est de 11,66 centimètres (4,6 pouces).

L'étude a aussi révélé que seulement cinq hommes sur 100 ont un pénis de plus de 16 centimètres (6,3 pouces) et seulement cinq hommes sur 100 en ont un de moins de 10 centimètres (4 pouces).

Qu'est-ce qu'un micropénis?

Un micropénis est un pénis d'une longueur nettement située sous la taille moyenne.

Seulement 0,6% des hommes ont un micropénis.

Dans certains cas, le micropénis peut être traité au courant de l'enfance à l'aide d'injections d'hormones. Le traitement n'a aucun effet s'il est débuté à l'âge adulte puisque la croissance du pénis cesse après la puberté. La chirurgie peut également être une option pour certains adultes.

Généralement suffisant

Il s'avère que l'angle dans laquelle les hommes voient leur pénis - en le regardant d'en haut - fait paraître l'organe plus petit. C'est peut-être pourquoi les hommes semblent incertains au sujet de la taille de leur pénis.

Une étude a révélé que 85% des femmes étaient satisfaites de la taille du pénis de leur partenaire, mais 45% des hommes croient que leur pénis est trop petit. Une autre étude a demandé aux femmes d'indiquer le pénis idéal à l'aide d'un modèle 3D. La majorité a choisi une taille légèrement supérieure à la moyenne, juste au-dessus de six pouces lors d'une érection.

Il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de recherches sur les attitudes des partenaires de même sexe quant à la taille du pénis, mais une étude a révélé que les hommes étaient plus susceptibles de préférer les pénis sous la moyenne.

Mais certaines choses ne sont pas normales

Certains éléments ne sont toutefois pas normaux et nécessitent des soins médicaux.

La dysfonction érectile est un problème pour de nombreux hommes âgés, mais elle ne les affecte pas exclusivement. «Bien que c'est plus commun chez les hommes âgés, certains adolescents peuvent être aux prises avec des problèmes d'érection», a déclaré le Dr Gralla. Chez les personnes plus jeunes, la dysfonction érectile peut être d'ordre psychologique, mais il est possible que ce soit le résultat d'une condition médicale, comme la dépression clinique, ou les effets secondaires d'un médicament.

Il existe d'autres anomalies du pénis ou des changements qui peuvent indiquer un problème de santé. «Les érections douloureuses, les plaques palpables, ou de légères déviations pendant l'érection peuvent être les premiers signes de la maladie de La Peyronie, aussi appelée induratio penis plastica», a déclaré le Dr Gralla.

Consultez un médecin si vous développez ces symptômes.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.