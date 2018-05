Il y a de ces maisons devant lesquelles on passe et on se dit: «ce qu'elle est belle, je serais curieux de voir l'intérieur». Gâtez-vous avec cette sublime et spacieuse demeure du Plateau Mont-Royal qui vient tout juste d'être mise en vente.

Révovée de A à Z, la propriété compte 4 chambres à coucher, 2 salles de bain (et une salle d'eau), une gigantesque cuisine, deux pièces-penderies, une terrasse et un garage double. Le tout est chic et très lumineux, jusqu'à la devanture repeinte en blanc.

Poutres en bois apparentes, carrelage au goût du jour, planchers de bois francs, cloisons de verre, rien n'a été laissé au hasard côté design.

La perfection a un prix par contre. Les propriétaires demandent 1 399 000$ pour la maison construite en 1910.

Pour info, voici de quoi avait l'air la propriété avant les rénovations :

Jetez maintenant un oeil au 4836 rue Marquette revu et corrigé, représenté par l'agence immobilière de luxe Engel & Voelkers :