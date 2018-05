La luxueuse maison des Desmarais est à vendre

Les Desmarais se départissent de leurs affaires ces temps-ci. Leur journal La Presse et maintenant leur maison familiale de Westmount. Pas celle de Sagard!

Construite en 1938 sur un terrain de 20 000 pieds carrés, la demeure à l'architecture géorgienne comprend sept chambres à coucher, six salles de bain, une cave à vin, une bibliothèque, un ascenseur, un solarium et des pièces spacieuses à souhait. La cuisine, entre autres munie d'un four Thermador intégré et d'un monte-plats, a récemment été rénovée.

La décoration style château ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais la maison est sans conteste ultra-chic. Pas étonnant que l'une des familles d'affaires les plus prospères du Québec y est résidée.

Paul Desmarais, fondateur de Power Corporation décédé en 2013, et sa femme Jacqueline, elle décédée le 3 mars dernier, y ont vécu pendant quelques années entre leurs visites à leur prestigieux domaine de Sagard.

Évaluée à 6,8 millions de dollars, elle est en vente pour la coquette somme de 8 250 000 de dollars.

