La Saint-Valentin au travail: quoi faire et éviter ?

Au bureau, aucune autre célébration, n'apporte autant de questionnement que celle du jour de la Saint-Valentin et encore plus cette année. Depuis des mois déjà, depuis les dénonciations du mouvement #MoiAussi, partout sur la planète les relations entre les hommes et les femmes sont plus tendues - et plusieurs s'interrogent sur les pratiques appropriées.

Afin d'éviter faux-pas ou embarras, voici quelques consignes sur « quoi faire » et « ne pas faire » le 14 février prochain au travail.

Célébrer

Vous n'êtes pas au primaire, la Saint-Valentin au bureau est différente de la Saint-Valentin à l'école. Même si vous êtes certain de n'oublier personne, ne faites pas la distribution de valentins avec des mots doux et des images de cœurs. N'oubliez pas que la Saint-Valentin est la fête de l'amour. En offrant ces billets doux vous pourriez être perçu comme juvénile, mignon ou en quête de popularité au lieu d'envoyer l'image de quelqu'un de confiant, compétent et crédible.

Si vous souhaitez reconnaître la chance que vous avez d'être aussi bien entouré(e), apportez des gâteries pour tous. Placez-les sur votre bureau ou dans l'aire de repos. Tenez-vous-en aux classiques beignes, biscuits, bonbons ou chocolats. Évitez les contenants sous le thème de l'amour ou enfantins. N'apportez pas non plus les bonbons Sweethearts. Populaires pour converser en amoureux, leurs messages pourraient faire rougir et réagir votre entourage.

Même s'il se pouvait que votre collègue soit votre âme sœur, n'utilisez pas le prétexte de cette journée pour déclarer votre amour devant vos collègues.

Si vous êtes désillusionné en amour, ne passez pas la journée à dire que la Saint-Valentin est une fête commerciale pour vendre du chocolat.

Reconnaître ses subalternes, son équipe et ses clients

Si vous êtes patron d'une petite équipe et que votre culture est très cadeau, les traditionnelles tasses à café ou bouteilles d'eau, aux couleurs du jour, avec une mention comme « Super employé », est préférable à « Je t'aime » .

À titre d'entreprise, vous pourriez décider de reconnaître vos clients annuellement le Jour de la Saint-Valentin. Faites l'envoi d'un cadeau, d'une carte, des gâteries ou le lunch. Du 14 février. Vous pourriez aussi organiser une campagne sur les médias sociaux #ONAIMENOSCLIENTS et #ONAIMENOSEMPLOYÉS. C'est une façon positive de rayonner au sein de votre communauté d'affaires à l'externe ainsi qu'à l'interne.

Envoyer et recevoir au boulot

Si vous recevez des fleurs ou un cadeau, soyez discret et sensible aux autres ainsi que leurs situations amoureuses. Ne vous dandinez avec ce que vous avez reçu. Placez-le sur votre bureau et remerciez en privé.

N'envoyez pas de valentin virtuel du bureau. Vous êtes payé pour travailler et non pas pour séduire...

Avant de téléphoner au guitariste pour qu'il joue « votre toune » au bureau de l'amour de votre vie, assurez-vous que ce sera apprécié et que c'est en lien avec les pratiques dans « son » milieu de travail.

S'habiller pour l'occasion

Si vous allez célébrer après le travail, ne portez pas votre tenue romantique pendant la journée. Même le plus sobre des vestons aura du mal à camoufler un décolleté ou des paillettes écarlates. Changez-vous après le boulot.

Le port de vêtements et d'accessoires rouges ou roses en modération est acceptable.

Décorer

Ça dépend de votre poste, la société pour laquelle vous travaillez, sa mission ainsi que sa culture. Vous êtes dans le doute. Informez-vous ou ne le faites pas.

En conclusion

La Saint-Valentin se célèbre entre amoureux donc généralement après les heures de boulot. Cupidon n'est pas votre P.D.G. et il ne figure pas dans l'organigramme de votrecompagnie. Ne soyez pas la star de la journée. Laissez vos collègues regarder ou payer pour avoir leur dose de mélodrame.

Vous avez une situation délicate? Écrivez à Julie julie@etiquettejulie.com. Vous êtes en quête d'une activité de formation énergisante? Consultez ses thèmes sur son site web. Procurez-vous un de ses livres pour rayonner en affaires et dans votre communauté.