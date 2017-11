Plusieurs croient à tort que les varices sont un problème essentiellement esthétique. C'est qu'ils ignorent que les varices peuvent cacher un problème sous-jacent plus grave ou encore entraîner des conséquences sévères pour leur santé.

Les varices sont des veines dilatées, bosselées et bleutées que l'on retrouve surtout en surface des jambes. On en retrouve aussi, mais bien plus rarement à d'autres endroits, près de l'anus ou de la vulve. Les veines sont des vaisseaux sanguins qui ramènent le sang des extrémités du corps vers le cœur (par comparaison aux artères qui amènent le sang du cœur vers les extrémités). Dans les jambes, les veines font face à un problème particulier, c'est celui de la gravité. Le sang, comme tout autre élément sur cette terre, est attiré vers le sol. Le cœur aurait besoin de beaucoup plus de force pour faire remonter ce sang le long des deux jambes si ce n'était de trois mécanismes naturels qui l'aident dans cette fonction : les parois des veines, les valvules et les muscles des pieds et des mollets.

Une circulation à 2 niveaux

Le sang remonte des pieds à la hanche par deux circuits veineux. Le circuit profond assure environ 95% du retour sanguin. Un circuit superficiel composé de la veine saphène (dérivé d'un mot grec signifiant apparent) permet un retour veineux de la surface de la jambe vers le circuit veineux profond. Dans la plupart des cas, les varices sont dues à un problème des veines saphènes. Parfois, beaucoup plus rarement, il peut y avoir une inflammation au niveau des veines profondes (phlébite) qui provoquent la formation d'un caillot qui bloque la veine. Le sang n'a alors d'autre choix que de refluer en surface et risque alors de former des varices. Ainsi, selon Santé Canada : L'apparition clinique des varices correspond habituellement à la première manifestation de ces veines sur une ou deux jambes. Ces veines variqueuses ont généralement une coloration bleue et peuvent être en relief. La jambe atteinte de varices peut également présenter les symptômes suivants :

endolorissement

décoloration

inflammation

enflure

sensation de lourdeur

crampes

Les varices peuvent être apparentes et très marquées, ou bien très petites et à peine visibles.

L'aggravation des varices se caractérise par le fait qu'elles deviennent permanentes, plus grosses ou plus nombreuses, qu'elles requièrent une intervention chirurgicale ou qu'elles entraînent une thrombophlébite superficielle.

Lorsque les mécanismes fonctionnent mal

Les risques de souffrir de varices sont plus grands dans certaines familles héréditairement prédisposées. Ils augmentent aussi avec l'âge, les parois veineuses perdant leur élasticité en vieillissant. L'exposition aux œstrogènes altère aussi la qualité des parois veineuses ce qui fait en sorte que l'on retrouve 4 fois plus de femmes que d'hommes qui présentent des varices. Le deuxième mécanisme qui risque de mal fonctionner se situe au niveau des valvules. Ce sont de petites valves situées à l'intérieur de la veine qui se ferment lorsque le sang a tendance à vouloir redescendre (à aller à contrecourant). Il arrive que ces valvules ne fonctionnent plus correctement. Il se forme alors des accumulations de sang dans des veines ce qui entraînera la rupture d'une autre valvule. La pire des situations pour une veine de jambe est la position stationnaire debout ou assise. La meilleure est la marche. Sédentarité et obésité font donc bon ménage avec les varices. Parmi les autres facteurs prédisposant aux varices, notons les expositions à des fortes chaleurs (bains de soleil, saunas ou bains très chauds), le soulèvement fréquent d'objets très lourds (travailleurs en manutention, haltérophiles) et la prise de pilules anticonceptionnelles.

Trois phases

En somme, les varices sont la conséquence d'une insuffisance veineuse chronique. Il existe quelques signes avant-coureurs qui se manifestent durant la première phase de la maladie variqueuse : sensation de fourmis dans les jambes, crampes durant la nuit et enflures surtout au bas des jambes. La deuxième phase verra l'apparition des varices avec le maintien des problèmes rencontrés en phase 1. En troisième phase, pourront se manifester les complications suivantes : eczéma, ulcère variqueux ou dermite ocre (coloration permanente d'une partie de la peau, habituellement vers le mollet). La phlébite (inflammation de la veine) ou même la thrombophlébite (inflammation avec formation d'un caillot sanguin) peuvent aussi survenir. Si le caillot sanguin se déplace, il pourra bloquer d'autres veines importantes et provoquer des embolies cardiaques, pulmonaires ou cérébrales.

Pour soulager les symptômes et freiner l'évolution des varices

En surélevant les jambes de sorte que les pieds reposent plus élevés que le cœur, vous facilitez le retour du sang vers le cœur. Faire cet exercice le plus souvent possible ou au moins 4 fois par jour par séances de 10 à 15 minutes est donc un moyen simple et efficace. Il faut aussi penser souvent à varier sa posture en évitant, par exemple, de rester assis (travail de bureau) ou debout trop longtemps (infirmières, serveuses). Les douches froides sur les jambes constituent un remède souvent fort efficace. À l'inverse, il faut éviter les expositions à la chaleur : bains très chauds, saunas, bains de soleil, salons de bronzage et épilations à la cire chaude. À l'exception des bas de contention qui sont spécialement conçus pour prévenir et traiter les varices (bas support), il faut éviter les vêtements serrés comme les jeans ajustés, les gaines et les bas qui serrent aux chevilles et aux genoux. Des souliers trop étroits et tous les souliers à talons hauts devraient aussi être évités.

Les traitements

Si ces mesures n'ont pas réussi à contenir le problème, il existe trois autres niveaux d'intervention. Les médicaments, comme les anti-inflammatoires, peuvent soulager certains symptômes. D'autres médicaments appelés veinotoniques ou phlébotoniques aident à renforcir et à assouplir la paroi des veines. Tous ne sont pas du même avis quant à leur utilisation. Un deuxième niveau d'intervention consiste pour le médecin à injecter une solution irritante dans les petites veines variqueuses de surface. Sous l'action de cette solution, ces veines se ferment, deviennent inutiles et disparaissent. L'opération ne requiert aucune anesthésie et est indiquée pour les varices débutantes et les celles en toile d'araignées. Elle exige parfois plusieurs séances de traitement. Cette technique ne prévient cependant pas l'apparition de nouvelles varices. Dans les cas plus lourds, diverses chirurgies sont proposées. La veinotomie permet d'extraire de petites veines atteintes. Divers lasers peuvent traiter les varices tant en surface de la peau qu'à l'intérieur de la veine. Le CHIVA est une chirurgie qui permet de réduire la pression veineuse tout en conservant la veine. La chirurgie veineuse peut aussi s'effectuer sous endoscopie. Finalement existe l'éveinage («stripping») où par chirurgie, on enlève les veines affectées. Cette dernière requiert une hospitalisation.