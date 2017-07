Contrairement au discours des compagnies pétrolières et du gouvernement canadien, le transport par oléoduc n'est pas plus sécuritaire que le train.

Le 6 juillet 2013, la ville de Lac Mégantic était frappée par deux piliers sur lesquels s'est développée l'économie canadienne : les chemins de fer et le pétrole. Impossible d'oublier, même quatre ans plus tard, ce train chargé de pétrole qui a déraillé et détruit le centre-ville de Lac Mégantic, tuant 47 personnes qui s'y trouvaient. Cent trente-deux jours plus tard, les rails étaient reconstruits et les trains pétroliers circulaient à nouveau. Cette tragédie humaine, à laquelle le Canada pétrolier semble insensible, fait partie du dossier noir des 150 ans du Canada. Ce triste anniversaire souligne, encore une fois, comment le gouvernement canadien gère nos affaires et notre territoire en fonction de ses intérêts, tel que l'autorise la constitution canadienne qui nous nous fut imposée il y a 150 ans, et encore plus en 1982 lors du rapatriement de Londres.

En 1867, le Canada fut avant tout un arrangement entre financiers pour le développement des chemins de fer « from coast to coast ». Pour ce faire, il fallait « unir » les colonies britanniques au nord des États-Unis. Puis, dans les années quatre-vingt-dix, la privatisation des compagnies de chemin de fer a entrepris une dérèglementation du transport par rails sous les gouvernements libéraux et conservateurs. Depuis 2002, on assiste à une autogestion presque complète des normes de sécurité ferroviaire par les compagnies de chemins de fer privés du Canada. En 2009, alors que le Canada décidait de fonder son économie sur l'extraction et l'exportation du pétrole, ces compagnies transportaient déjà 300 000 barils de pétrole chaque année. En 2013, ce nombre était passé annuellement à 84 000 000 de barils de pétrole brut sur les voies ferrées canadiennes, incluant le train qui a frappé Lac Mégantic.

Entre 2009 et 2014, le Bureau fédéral de sécurité dans les transports (BST) a noté 25 déraillements de trains au Canada transportant du pétrole ou d'autres produits dangereux dont trois au Québec. La majeure partie de ces déraillements ont eu comme cause première le mauvais état des rails, autrement dit la négligence organisée en système de l'État canadien s'ajoutant à la dérèglementation.

Exporter le pétrole par tous les moyens.

Contrairement au discours des compagnies pétrolières et du gouvernement canadien, le transport par oléoduc n'est pas plus sécuritaire que le train. Un déversement par oléoduc est continu jusqu'à ce qu'on l'arrête, polluant les cours d'eau et les sources d'eau potable. Depuis 2008, on dénombre quelque 750 incidents produits le long des principaux pipelines au Canada, selon la base de données de l'Office national de l'énergie (ONE). La plupart de ces incidents sont mineurs, mais on note récemment plusieurs fuites importantes, dont celle de 200 000 litres de pétrole dans la rivière Saskatchewan en 2016 et une autre de 200 000 litres en Alberta en février 2017.