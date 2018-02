Jennifer Lawrence défend sa scène de nu après la fuite de ses photos intimes: «un des deux est mon choix»

Mais sa décision était encore plus difficile à la lumière du vol de ses photos intimes en août 2014 qui la visait avec d'autres vedettes comme Kate Upton, et qui a amené une diffusion large sur l'Internet.

«Un des deux est mon choix», a-t-elle expliqué à Vanity Fair. «J'ai repris quelque chose qui m'avait été enlevé, et aussi, ça me semblait être normal.»

«Ma plus grande peur était que les gens disent, "oh, comment peux-tu te plaindre du piratage si tu te dénudes de toute façon?"», a révélé l'actrice.

Red Sparrow a permis à Jennifer Lawrence de retravailler avec le réalisateur de Hunger Games, Francis Lawrence, qui lui a permis de s'ajuster à des moments potentiellement inconfortables sur le plateau.

«Il m'a regardée droit dans les yeux comme si j'avais des vêtements et tout d'un coup j'étais comme, "oh, ok, c'est comme si j'avais des vêtements"», a-t-elle conté au magazine. «Tout le monde ici est professionnel. Tu es encore au travail. Un regard a suffi pour me faire sentir confortable. Il ne m'a pas fait sentir nue.»

Tout de même, J-Law a admis qu'il y avait quelque chose de particulier à être complètement nue devant une équipe avec qui elle travaille depuis le premier épisode de la trilogie Hunger Games.

«Ils me connaissent tous depuis que je suis bébé!», a lancé l'actrice, ajoutant qu'elle a agacé des membres de l'équipe après la fin du tournage, leur envoyant: «j'espère que vous vous sentez mal à l'aise».