Le planchiste québécois Sébastien Toutant a remporté la médaille d'or à l'épreuve de big air aux Jeux olympiques, mais il ne recevra certainement pas la palme du meilleur tweet en lien avec les JO.

Alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour quitter la Corée du Sud, Toutant a publié une photo de sa médaille d'or et de son billet d'avion avec cette phrase: «Il y a deux jours, j'ai gagné une médaille d'or pour le Canada et aujourd'hui on me place au siège 57A pour mon vol avec Air Canada... Quel excellent partenaire olympique». L'athlète de 25 ans a également ajouté le mot-clic sarcasme ainsi qu'un emoji d'un pouce vers le bas.

2 days ago i won a Gold medal for Canada and today i'm flying 57A on a @AirCanada flight... What a great Olympic partner. 👎🏻 #sarcasm pic.twitter.com/IM4c4rlupO — Sebastien Toutant (@SebToots) 26 février 2018

La twittosphère n'a pas apprécié la teneur du message de celui surnommé Seb Toots qui semblait se plaindre de ne pas être en première classe.

While @AirCanada should have done better, I guess Canadian humility is now just a myth. Your gold medal performance was AMAZING but your attitude doesn't make the podium. — Harry Tucker (@HarryTucker) 26 février 2018

«Air Canada aurait pu faire mieux, mais j'imagine que l'humilité canadienne n'est maintenant plus qu'un mythe. Ta performance pour la médaille d'or était impressionnante, mais ton attitude ne mérite pas un podium.»

No offence man but like yes it's great you won a gold and everything it was incredible what you layed down out there so stoked for you, but you're still a regular human being like the people next to you. Shouldn't expect special treatment — tom matthews (@crouchy_89) 26 février 2018

«Sans vouloir te manquer de respect, mais c'est bien que tu aies gagné une médaille d'or et c'est incroyable la manoeuvre que tu as réussie et j'étais content pour toi. Mais tu es encore un être humain normal comme les personnes assises à côté de toi. Tu ne devrais pas t'attendre à un traitement spécial.»

Maybe just maybe a lot of those seated in the big seats are ordinary Canadians that saved points and money to be there and wave our flag for a complete bunch of strangers. Maybe you should walk through business shaking hands and thanking people for their support. Don't judge. — Darren Eavis (@DarrenEavis) 26 février 2018

«Peut-être que plusieurs personnes dans les sièges affaires sont des Canadiens ordinaires qui ont accumulé leurs points et leur argent pour être là-bas et agiter les drapeaux pour des athlètes qu'ils ne connaissent pas personnellement. Peut-être que tu devrais passer par la classe affaires et serrer des mains en remerciant les personnes pour leur appui. Ne juge pas.»

Using this logic, do athletes that don't win a medal get bumped from flights home?? — Mel Nightingale (@melmalar) 26 février 2018

«En suivant cette logique, est-ce que les athlètes qui ne gagnent pas de médaille sont repoussés à un autre vol pour rentrer à la maison?»

D'autres ont préféré en rire, dont Samuel Giguère, qui était à Pyeongchang comme remplaçant dans l'équipe de bobsleigh, et l'ancien Olympien, Adam van Koeverden.

On est juste dans l'avion pour 12 heures, ça va passer vite... 😩 — Sam Giguere (@SamGiguere) 26 février 2018

Look on the bright side you got a window pal! 😂 — Adam van Koeverden (@vankayak) 26 février 2018

Regarde le bon côté, tu as un siège près du hublot!

You will be getting a free bag of pretzels and a 8 ounce beverage. Thats pretty good — law (@lawmanrulz) 26 février 2018

«Tu recevras gratuitement un sac de pretzels et un breuvage. C'est une très bonne chose.»

