Roberto Luongo rend un touchant hommage aux victimes de la tuerie en Floride

Le gardien de but des Panthers de la Floride Roberto Luongo a fait un discours au début de la partie qui les opposait aux Capitals au sujet de la tuerie à l'école Marjory Stoneman Douglas à Parkland.

Dans ce premier match à domicile depuis la tuerie, Luongo a pris quelques minutes sur la glace pour rendre hommage aux 17 victimes.

«Il est temps pour notre communauté d'agir. C'est assez. Assez, c'est assez. Nous devons agir», a-t-il déclaré avec émotion.

"You guys are an inspiration to all of us. At the end of the day, you guys are what's giving us hope for the future." -Roberto Luongo.



