Ashley Graham et sa mère posent en bikini pour faire passer un message

À ses côtés depuis le début, la mère de la mannequin grande taille Ashley Graham a fait un pas de plus dans la carrière de sa fille. À l'occasion du lancement de la nouvelle collection de maillots de bain de la top modèle de 30 ans, Linda Graham est passée devant l'objectif avec elle.

Les photos ont été prises au Maroc. On les voit poser l'une avec l'autre et monter à dos de chameau dans les dunes ensoleillées du pays. Les clichés de la marque Swimsuits for all (en français, "Des maillots de bain pour toutes") promeuvent une image positive du corps.

Cette dernière collection, dévoilée le 5 février, comporte 13 nouvelles pièces, disponibles entre le 36 et le 54, pour une centaine de dollars.

Ces maillots de bain veulent s'adresser à toutes les morphologies et tous les âges.

"Me voilà à 53 ans, sur un plateau, dans un bikini string rose aguicheur. En réalité, je suis en quelque sorte tombée amoureuse de ce maillot de bain, raconte Linda Graham dans un communiqué de presse. Je n'en avais pas porté depuis les années 80."

Ashley Graham est ravie d'avoir monté ce projet avec sa mère. "Elle m'a aidée à traverser toutes les épreuves et tribulations qu'il a fallu affronter pour en arriver là", confie-t-elle à Vogue. Quand on lui a suggéré l'idée de poser avec elle, la mannequin grande taille n'a pas hésité une seconde.

"Ce que je veux, c'est que les femmes comme ma mère aient le sentiment d'être autonomes et de savoir qu'elles peuvent avoir l'air séduisantes dans un bikini, explique la top. Vous pouvez vous sentir belle à chaque étape de votre vie."

La top modèle américaine doit beaucoup à sa mère: "Elle a promu une image positive du corps dans notre foyer avant que ça ne devienne un mouvement. Son attitude bienveillante envers son propre corps a façonné ma capacité à positiver et à avoir confiance en moi."

Très engagée dans son combat pour l'acceptation de soi, Ashley Graham multiplie les opérations coups de poing. Entre les conseils qu'elle donne aux femmes, les photos d'elle au naturel ou dévoilant sa cellulite, elle milite régulièrement pour une image plus diversifiée des femmes dans la mode.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

