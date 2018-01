La pollution de l'air à Delhi menace les plus pauvres

Farida habitait à Pul Mithai, l'un des plus grands bidonvilles de New Delhi. Chaque matin, elle allait au marché et attendait autour des camions pour ramasser les céréales éventuellement renversées ou les fruits et les légumes jetés, qu'elle nettoyait et vendait par la suite.

Le mois dernier, des fonctionnaires ont expulsé Farida ainsi que son mari, ses deux enfants et des centaines d'autres qui vivaient dans le bidonville. Les militants des droits fonciers prétendent que l'expulsion faisait partie de Clean India, un programme soutenu par le Premier ministre Narendra Modi pour redorer l'image de son pays et promouvoir la propreté, en partie en vidant les bidonvilles tel que celui de Pul Mithai.

Obligés de vivre dans la rue, Farida et sa famille sont désormais encore plus exposés à la tristement célèbre pollution de l'air de la ville, qui a atteint cette année des sommets records, obligeant le gouvernement à fermer des écoles et les compagnies aériennes à annuler des vols.

La pollution de l'air a entraîné chez Farida une toux permanente et brûle et fait pleurer les yeux de ses enfants. Mais Farida, qui a demandé que son nom de famille ne soit pas utilisé, n'a nulle part où aller ni aucune façon de se protéger ou ses enfants contre les émanations. Elle vit à présent sous une autoroute surélevée passante, où elle a fabriqué des lits avec des morceaux de plastique et de cordes parmi les débris de meubles cassés, de bâches déchirées et de bambou. Les camions crachent d'épais nuages de fumée alors qu'ils passent sur leur chemin pour le marché, et l'air est froid et humide est rempli de l'odeur d'urine et de plastique en combustion.

"Parfois ça sent l'essence partout," dit-elle. Mais "Quel autre choix avons-nous?"

La pollution a récemment atteint des sommets records à Delhi, avec certaines parties de la capitale indienne signalant des niveaux au début du mois de novembre près de cinq fois ceux considérés comme "malsain" par l'Agence américaine de protection de l'environnement. La pollution a provoqué une crise politique et a poussé des centaines de gens à manifester devant le parlement.

Le gouvernement a émis une alerte sanitaire, suggérant que les gens restent chez eux ou fassent du covoiturage pour aller au travail. Mais alors que plus de résidents aisés de Delhi pouvaient acheter des purificateurs d'air, porter des masques ou rester à l'intérieur, les sans-abri n'avaient pas ce choix, et faisaient face à un risque accru de problèmes respiratoires, de bronchite et même probablement de tuberculose en raison de la pollution.

Un décès sur six dans le monde entier est causé par la pollution, selon un rapport dans le journal médical The Lancet du mois d'octobre. Les maladies résultant de la pollution étaient responsables d'environ 9 millions de décès prématurés en 2015, selon le rapport, "trois fois plus que les décès liées au SIDA, à la tuberculose, et à la malaria associés et 15 fois plus que ceux liés à toutes les guerres et autres formes de violence."

De plus, "Dans les pays les plus sévèrement touchés, la maladie liée à la pollution est responsable pour plus d'un décès sur quatre."

La même étude classait l'Inde comme étant le pays au monde avec le plus de décès liés à la pollution cette année-là. Avec 2,5 millions de personnes décédant de manière prématurée à cause de la pollution, l'Inde constituait 28% des décès mondiaux liés à la pollution.

Comme on pouvait s'y attendre, les indiens issus de groupes à faibles revenus ont été les plus touchés. Selon le rapport, 92% des décès liés à la pollution en Inde en 2015 se sont produits dans les classes moyennes et à faibles revenus du pays.

Les millions de pauvres et de sans-abri du pays sont affectés de façon disproportionnée par la pollution: Ils ont plus de chances de vivre près de ses sources, ils ont moins d'accès à des bons soins de santé et tout problème de santé lié à la pollution de l'air peut être aggravé par d'autres problèmes qu'ils rencontrent, dont la malnutrition et le manque d'accès à l'eau potable.

Le nombre de personnes sans-abri à Delhi, une ville de 11 millions de personnes, est contesté et politisé. Le Réseau pour les droits au logement et à la terre (HLRN), une ONG indienne, estime qu'il y a entre 150.000 et 200000 personnes concernées, bien que le chiffre puisse être considérablement supérieur.

Outre l'exposition aux émissions industrielles, champs brûlés et gaz d'échappement des voitures, les sans-abri et ceux qui vivent dans les bidonvilles allument souvent des feux pour cuisiner ou se tenir chaud, brûlant parfois du plastique ou du caoutchouc comme des vieux pneus, dont les vapeurs sont hautement toxiques.

Mais les gouvernements central et fédéral ont fait peu de choses pour protéger les sans-abri de la ville contre la pollution, affirment plusieurs militants présents sur le terrain. Pendant quelques semaines en 2016 et 2017, le gouvernement de Delhi a mis en place un programme pour réduire la pollution automobile dans la ville. Pendant cette période, les voitures avec des plaques d'immatriculation impaires et paires avaient le droit de conduire tous les deux jours.

Mais malgré les revendications du gouvernement quant à son succès, les répercussions du programme sur les taux de pollution de la ville ont été contestées et peu concluantes, et le programme a finalement été abandonné.

En novembre 2017, alors que la pollution grimpait en flèche, le gouvernement de l'état de Delhi a essayé d'asperger de l'eau depuis des hélicoptères afin d'absorber les polluants et de dissiper le nuage de pollution. Mais la chape de pollution était si dense que les hélicoptères n'ont pas pu décoller.

Commentant les expulsions à Pul Mithai, Ashok Pandey, membre d'une ONG travaillant sur les droits fonciers, a dit, "non seulement le gouvernement central ne fait rien pour les sans-abri, maintenant il leur prend le peu qu'ils se sont construit. Comment les enfants en bas âge et les personnes âgées sont-ils censés survivre dans le froid et la pollution?"