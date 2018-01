James Franco présent aux SAG Awards malgré les allégations d’inconduites sexuelles

James Franco était bien présent à la remise des prix de la Screen Actors Guild dimanche soir, à Los Angeles, et ce, malgré les allégations d'inconduites sexuelles pesant sur lui depuis sa victoire aux Golden Globes.

L'artiste n'a toutefois pas pris part au tapis rouge ni accordé d'entrevue avant la cérémonie. Franco était en nomination pour le prix du meilleur acteur pour The Disaster Artist.

«Les choses que j'ai entendues ne sont pas exactes, mais je soutiens les gens qui s'expriment», avait répondu Franco lorsque questionné au sujet de ces allégations à l'émission The Late Show with Stephen Colbert, le 8 janvier dernier.

Sur le plateau de l'émission Late Night with Seth Meyers, l'acteur a également fait savoir qu'il avait sa propre version de l'histoire, mais qu'il s'abstenait de prendre la parole pour le moment pour laisser la chance aux personnes qui, jusqu'à tout récemment, n'avaient pas de voix de s'exprimer et de faire connaître leur version des faits.

L'actrice Alison Brie, qui fréquente le frère de James Franco, Dave, a également commenté l'affaire sur le tapis rouge des SAG Awards.

«Ce que nous avons dit et continuons de dire, c'est que n'importe qui croyant avoir été victime d'une injustice devrait et doit avoir le droit de prendre la parole et de dénoncer», a déclaré l'actrice. «Je soutiens ma famille. Ce qui a été rapporté n'est pas totalement exact, je crois donc que nous devons attendre d'avoir toute l'information entre les mains. Mais le moment est venu d'écouter, et c'est ce que nous essayons tous de faire.»

