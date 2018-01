Gwyneth Paltrow propose une nouvelle idée dangereuse

C'est assez Gwyneth Paltrow!

D'abord, elle nous a recommandé de mettre de la vapeur dans nos vagins, après c'était les œufs de jade. Ensuite, elle nous a dit que nous devions nous faire piquer par des abeilles (... dans nos vagins? Ses instructions n'étaient pas très claires).

Maintenant, Goop, le célèbre site de style de vie de Paltrow, tente une fois de plus d'envahir nos orifices en faisant la promotion d'un lavement au café à faire à la maison.

L'Implant O'Rama(joli nom quand même), le lavement au café est partagé dans le nouveau guide de beauté et de bien-être de Goop. Il se vend 135 $ US et consiste à insérer un mélange de café et d'eau dans le rectum.

Les experts avertissent les gens de ne pas essayer cette idée.

«Dangereux, idiot, et, dégoûtant», a tweeté Timothy Caulfield, professeur de droit de la santé et de politique scientifique à l'Université de l'Alberta, et auteur de Is Gwyneth Paltrow Wrong About Everything?: When Celebrity Culture And Science Clash?

No, no, no! #GwynethPaltrow pushing an at-home coffee enema kit? Dangerous, dumb and, um, disgusting. This was a big theme when I met with Dr. Junger, @GwynethPaltrow's doc, researching book. He has recommended frequent (daily) colonics. Insanity. @DrJenGunter#Detoxpic.twitter.com/njEzuWjhC2 — Timothy Caulfield (@CaulfieldTim) January 5, 2018

« Non non Non! #GwynethPaltrow lance un kit de lavement au café à la maison? Dangereux, idiot et, dégoûtant. Ç'a été un grand thème quand j'ai rencontré le Dr Junger, le doc de @ GwynethPaltrow, livre de recherche. Il a recommandé des lavements fréquents (quotidiens). Folie. »

« Gardez le café hors de votre rectum et laissez-le dans votre tasse, il est seulement destiné à accéder à votre côlon par le haut», a déclaré le Dr Jen Gunter, médecin canadien réputé en gynécologie, dans un blogue réédité par The Guardian.

« Il n'y a pas de données suggérant qu'un lavement aide à l'élimination des déchets qui transitent par le côlon », a-t-elle expliqué, se référant aux affirmations du médecin spécialiste de Goop, Alejandro Junger, dans un article qui figure sur le site de Goop.

« C'est le travail des selles », écrit Gunter.

Gunter explique qu'il y a des risques réels associés aux lavements, soit la perforation d'entrailles, les bactéries intestinales préjudiciables, la douleur abdominale, le vomissement et l'insuffisance rénale. Les infections peuvent aussi se propager, a-t-elle ajouté.

« Les lavements au café n'offrent aucun avantage pour la santé, la biologie utilisée pour soutenir ces thérapies est défectueuse et il peut y avoir des complications très réelles », a déclaré Gunter.

En raison des risques potentiels et des complications, la plupart des médecins ne recommandent pas les lavements sauf pour des raisons médicales, a écrit Bruce Y. Lee, professeur de santé internationale à Johns Hopkins Bloomberg School of Public Santé, dans Forbes.

« Vous ne pouvez pas vouloir obtenir un lavement, sauf si vous en avez vraiment besoin, votre corps a une façon naturelle de nettoyer votre côlon, c'est ce qu'on appelle faire caca », écrit Lee.

Lee a également souligné plusieurs études exposant des cas médicaux de personnes qui ont brûlé leur rectum en faisant des lavements au café.

Ce n'est pas la première fois que les experts de la santé sonnent l'alarme sur les produits promus par Goop.

« Le magazine Goop est là. Des millions de remerciements aux incroyables équipes @goop et @condenast. Sur les kiosques et aussi en lien »

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.

