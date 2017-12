Un premier festival de la vulve s'organise à Montréal

La blogueuse derrière le portail Vagin connaisseur, Mel Goyer, propose un nouveau festival pour 2018, le Festivulve.

«Je suis la fondatrice de la page du Vagin connaisseur depuis bientôt 2 ans... et cette idée a germé dans ma tête. Puis, récemment, l'idée du titre est apparue. J'ai su que c'était le moment de lancer le projet», a expliqué Mme Goyer au HuffPost Québec.

L'événement se tiendra les 16 et 17 juin 2018 dans un lieu qui demeure à déterminer. «Les vulves sont notre porte d'entrée dans le monde. Elles méritent un festival, non? Le Vagin Connaisseur a envie de rassembler plein de monde pendant un week-end complet où il sera possible d'honorer cet organe du plaisir, encore méconnu en 2018 (pour ne pas dire tabou)», est-il écrit dans la description de l'événement.

Le Festivulve, qui s'adresse «à tout le monde» martèle son organisatrice, sera entre autres composé d'ateliers, comme la méditation orgasmique et la créativité artistique, de conférences (sexologues, sages-femmes, gynécologues, etc.) et de spectacles (slam, musique, danse).

On y retrouvera également un «vulva pic booth» pour «rendre hommage à la diversité».

La moitié des recettes du Festivulve sera remise à un organisme à but non lucratif qui oeuvre dans la santé féminine, comme le cancer des ovaires, le vaginisme ou l'endométriose, par exemple, assure l'organisation.

Mais déjà, l'événement semble créer des réactions, la page Facebook du blogue ayant été suspendue à la suite de plaintes, comme l'a souligné Mme Goyer sur sa page personnelle.

Mel Goyer explique que le réseau social a suspendu sa page parce que les plaintes estiment que «le titre n'est pas assez inclusif». Ce n'est cependant pas de telles plaintes qui vont ralentir la blogueuse. «Of course que je continue de l'avant. Pas Facebook qui va m'en empêcher!», lance-t-elle.

L'organisation étant toujours en mode préparation, celles qui voudraient participer à l'événement peuvent contacter le vaginconnaisseur@gmail.com.